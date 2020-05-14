У чемпиона мира по дзюдо угнали два автомобиля

Обладатель титулов Чемпионата мира, Европы и России по самбо и дзюдо 35-летний Алексей Леденев лишился двух автомобилей.

История началась три года назад, когда дзюдоист нанял помощником по дома 53-летнего Игоря Викторовича. Новый работник Леденева полностью устраивал, отношения между ними были хорошие. Потому чемпион даже проявил щедрость и одолжил помощнику приличную сумму денег на покупку машины для личного пользования.

"Он мне из зарплаты потихоньку их возвращал, - рассказал пострадавший в беседе с КP.RU. - Больше 3 лет человек у нас проработал, даже предположить никто не мог, что что-то может произойти".

А произошло следующее: в один прекрасный день Игорь Викторович просто исчез, прихватив с собой два автомобиля - личный и служебный.

Дозвониться до угонщика не удалось, в итоге чемпион мира обратился за помощью в правоохранительные органы. И пока полицейские выясняют причины произошедшего, Леденев скрупулезно обыскивает дом. "Есть подозрения у меня, что машинами не ограничилось", - отметил он.