В Британии заявили о "работающей на пределе" системе здравоохранения

Система здравоохранения Великобритании работает на пределе, причем это началось еще до пандемии коронавируса. Об этом заявил врач Национальной службы здравоохранения Малкольм Кендрик.

"В местной больнице часто объявляли режим повышенной нагрузки, когда заканчивались койки и принимать новых пациентов в отделения травматологии и реанимации было невозможно. Система здравоохранения давно работает на пределе, а некоторые считают, что она испытывает непомерную нагрузку", - приводит слова Кендрика RT.

По его словам, у системы нет резервов на случай кризиса, который случился с коронавирусом. И неслучайно, ситуация с COVID-19 в стране начиналась хаотично.

"Очевидно, что люди не знали, что надо делать", - признал врач.

Он отметил, что особенно непросто складывается ситуация с проживающими в домах престарелых. Сотрудникам, контактировавшим с заболевшими обитателями, приходилось оставаться на работе, а изолироваться на две недели.

Кроме того, в настоящее время не получают должного лечения пациенты с раком и другими серьезными диагнозами.

"Мы должны ослабить режим ограничений и с точки зрения медицины, и с точки зрения экономики. И, по моему мнению, нужно было это сделать намного раньше", - отметил Малкольм Кендрик.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 234 431 случай заражения, выздоровели 1 032 человека, 33 692 умерли.