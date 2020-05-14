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14.05.2020 23:56
Рубрика: В мире

В Британии заявили о "работающей на пределе" системе здравоохранения

Система здравоохранения Великобритании работает на пределе, причем это началось еще до пандемии коронавируса. Об этом заявил врач Национальной службы здравоохранения Малкольм Кендрик.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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"В местной больнице часто объявляли режим повышенной нагрузки, когда заканчивались койки и принимать новых пациентов в отделения травматологии и реанимации было невозможно. Система здравоохранения давно работает на пределе, а некоторые считают, что она испытывает непомерную нагрузку", - приводит слова Кендрика RT.

По его словам, у системы нет резервов на случай кризиса, который случился с коронавирусом. И неслучайно, ситуация с COVID-19 в стране начиналась хаотично.

"Очевидно, что люди не знали, что надо делать", - признал врач.

Он отметил, что особенно непросто складывается ситуация с проживающими в домах престарелых. Сотрудникам, контактировавшим с заболевшими обитателями, приходилось оставаться на работе, а изолироваться на две недели.

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Кроме того, в настоящее время не получают должного лечения пациенты с раком и другими серьезными диагнозами.

"Мы должны ослабить режим ограничений и с точки зрения медицины, и с точки зрения экономики. И, по моему мнению, нужно было это сделать намного раньше", - отметил Малкольм Кендрик.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 234 431 случай заражения, выздоровели 1 032 человека, 33 692 умерли.

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