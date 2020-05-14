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Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 13:15
Рубрика: В мире

В Японии отменили режим ЧС в большинстве регионов страны

Текст: Александр Ленин (Токио)
Японские власти досрочно прекратили действие режима чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур страны на фоне ослабления динамики распространения коронавируса.
Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Особые меры остаются актуальными для Токио, Осаки, Киото, северного губернаторства Хоккайдо, префектур Канагава, Сайтама, Тиба и Хёго. Особое положение там будет действовать как минимум до 31 мая.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
ВОЗ: Коронавирус может стать постоянной инфекцией

"Мы отменяем режим ЧС в 39 префектурах страны", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ,  чьи слова приводит телерадиокомпания NHK.

Впрочем, глава японского правительства призвал население страны не отказываться от требований, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Японским гражданам рекомендовано продолжить воздерживаться от лишних контактов, нахождения среди большого скопления людей, а также в плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, как полагают японские эксперты, в нынешних условиях важно продолжить ношение масок и соблюдение правил личной гигиены.

По последней информации, в Японии зарегистрировано более 16,1 тысячи заболевания коронавирусом. Наиболее сложная обстановка с распространением инфекции наблюдается в столичном мегаполисе, где выявлено уже более пяти тысяч пациентов с положительными пробами на COVID-19. Впрочем, в последние дни на территории островного государства фиксируется тенденция к снижению числа новых случаев заболевания, что дает основание местному правительству с долей оптимизма смотреть в будущее.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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