В Японии отменили режим ЧС в большинстве регионов страны

Японские власти досрочно прекратили действие режима чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур страны на фоне ослабления динамики распространения коронавируса.

Особые меры остаются актуальными для Токио, Осаки, Киото, северного губернаторства Хоккайдо, префектур Канагава, Сайтама, Тиба и Хёго. Особое положение там будет действовать как минимум до 31 мая.

"Мы отменяем режим ЧС в 39 префектурах страны", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чьи слова приводит телерадиокомпания NHK.

Впрочем, глава японского правительства призвал население страны не отказываться от требований, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Японским гражданам рекомендовано продолжить воздерживаться от лишних контактов, нахождения среди большого скопления людей, а также в плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, как полагают японские эксперты, в нынешних условиях важно продолжить ношение масок и соблюдение правил личной гигиены.

По последней информации, в Японии зарегистрировано более 16,1 тысячи заболевания коронавирусом. Наиболее сложная обстановка с распространением инфекции наблюдается в столичном мегаполисе, где выявлено уже более пяти тысяч пациентов с положительными пробами на COVID-19. Впрочем, в последние дни на территории островного государства фиксируется тенденция к снижению числа новых случаев заболевания, что дает основание местному правительству с долей оптимизма смотреть в будущее.