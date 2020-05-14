В Индии скоростной автобус сбил грузовик с рабочими

Восемь рабочих погибли в Индии и более 54 получили ранения после того, как грузовик, в котором они ехали, был сбит скоростным автобусом на объездной дороге в Гуне. Об инциденте сообщил телеканал NDTV.

"Рабочие ехали из Мумбаи в свой родной город Уннао в штате Уттар-Прадеш. Автобус ехал из Гуны в Ахмадабад. Столкновение произошло около трех часов утра", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным полиции, число случаев гибели возвращающихся в свои штаты внутренних мигрантов в Индии в последнее время выросло. Так, накануне шесть рабочих, которые добирались в штат Бихар из Пенджаба, сбил автобус в штате Уттар-Прадеш. На прошлой неделе 16 рабочих-мигрантов погибли в штате Махараштра после того, как грузовой поезд переехал их, когда они спали на рельсах во избежание проблем с полицией. Из-за закрытых границ между регионами многие индийцы, работающие в других штатах, не могут попасть домой. Ситуация осложняется и тем, что на время режима изоляции закрыты практически все магазины, в результате чего внутренние мигранты остались без работы.

Санитарные ограничения в стране введены для сдерживания роста коронавируса. Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения в Индии превысило 78 тысяч. Всего же, по сведениям ВОЗ, от пандемии пострадали уже более 4 миллионов человек.