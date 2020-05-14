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14.05.2020 20:20
Рубрика: В мире

В Италии легализуют полмиллиона сезонных рабочих и сиделок

Текст: Александр Саможнев

Итальянское правительство приняло решение легализовать порядка 300 тысяч сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, а также 200 тысяч нелегально занятых помощников по дому, сообщает портал euractiv.com.

Фото: Reuters
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Иностранцы, которые уже работали на полях в 2019 году, должны сначала получить вид на жительство и разрешение на работу на шесть месяцев. Домашние работники с просроченным видом на жительство также будут легализованы. Указ пока официально обнародован не был.

Кабинет действует под давлением сельскохозяйственного лобби, которое опасается серьезного падения доходов из-за нехватки рабочих на уборке урожая. Мигранты из Восточной Европы не смогли приехать в Италию из-за закрытия границ в связи коронавирусом.

Представители профсоюзов сельскохозяйственных рабочих считают, что легализация трудовых мигрантов может снизить потенциальные риски распространения заболевания и поможет спасти предстоящий урожай. По некоторым оценкам, более 38 процентов нелегальных работников фермерских хозяйств получают заработную плату ниже коллективных договоров. Более 16 процентов из них не имеют законных трудовых прав.

В мире Европа Италия

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