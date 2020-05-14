В Мексике десятки людей насмерть отравились поддельным алкоголем

Как минимум 35 человек погибли в Мексике после употребления контрафактного алкоголя. Как сообщили местные СМИ, на фоне эпидемии коронавируса в стране были закрыты многие ликероводочные магазины и мексиканцы стали массово распивать самогон из тростникового спирта.

Именно такой дешевый алкоголь, как выяснило следствие, содержал метанол, ставший причиной смертельного массового отравления людей. Сообщается, что власти уже изъяли из оборота сотни литров контрафакта.

Уточняется, что это далеко не первый подобный случай в Мексике. Так, в минувшем апреле больше 30 мексиканцев погибли после распития дешевого сорта алкоголя под названием "Эль Хоррито".