В Москве с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу

Главный вопрос, который задают мне сегодня: когда же вы отмените ограничения, больше двух месяцев не дающие жить нормальной жизнью?

Решения о введении и отмене ограничений, связанных с пандемией коронавируса, - самые трудные, которые мне приходится принимать за всю свою жизнь. Цена этих решений - жизни и здоровье людей.

Преждевременная отмена ограничений несет реальный риск прихода второй волны пандемии. Неоправданное затягивание - тоже сильнейшим образом ударит по людям.

Чтобы принимать такие решения, необходимо иметь максимально полную и достоверную информацию о реальных масштабах заболеваемости и темпах распространения коронавируса.

За последние месяцы мы развернули беспрецедентную программу тестирования на коронавирус. Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают свыше 40 тыс. ПЦР-тестов. Всего сделано уже свыше 1,3 млн тестов, и дальше машина тестирования будет только набирать обороты. Согласно новым правилам работодатели действующих предприятий должны еженедельно проводить выборочное тестирование своих сотрудников.

Развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тыс. исследований легких для выявления вирусной пневмонии - важнейшего клинического проявления болезни.

Но этих методов недостаточно. Потому что они не позволяют понять, сколько людей уже переболели, в т.ч. бессимптомно. У скольких людей выработался иммунитет к коронавирусу.

Новым методом получения этой информации станет исследование популяционного иммунитета - тестирование (скрининг) жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции.

Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 г. начать реализацию скрининговой программы - массовой и бесплатной.

Отдельные детали еще могут уточняться, но в целом она будет работать следующим образом.

1. Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по 3 - в каждом административном округе).

В каждой поликлинике будет открыто по 2 процедурных кабинета.

2. Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.

Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения - рассылаться на электронную почту или с помощью sms.

Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.

3. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно - в целом по городу и в разрезе административных округов.

В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное - какова реальная динамика распространения инфекции.

Эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений.

И, разумеется, москвичи, пройдя ИФА-тестирование, получат информацию о собственном иммунном статусе. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию.

В ближайшее время будет разработан механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов.

Программа ИФА-исследований популяционного иммунитета, которую мы запускаем в Москве, является беспрецедентной по своим масштабам. Для ее реализации мы задействуем огромные ресурсы городской системы здравоохранения.

Но ожидаемые результаты стоят затрачиваемых усилий.

Мы сможем:

1) максимально рано выявлять заболевание у многих людей, особенно у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно;

2) получить достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и в организациях;

3) принимать обоснованные решения о смягчении действующих ограничений, не ставя под угрозу жизни и здоровье людей.

Прошу вас, дорогие друзья, максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест. Тем самым вы внесете свой вклад в приближение победы над коронавирусом.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина