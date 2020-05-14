В СНБО сообщили об угрозе дефицита воды на Украине

В бассейнах некоторых важных рек на Украине может наблюдаться нехватка воды, поэтому ее следует потреблять экономно. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

"Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", - говорится в сообщении на сайте СНБО.

Секретарь организации Алексей Данилов также подчеркнул, что воду нужно экономить, а ее использование оптимизировать. Кроме того, подземные источники питьевого качества и артезианские скважины следует полностью инвентаризировать, чтобы привлечь их к системам водоснабжения, считает Данилов.