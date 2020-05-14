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14.05.2020 20:06
Рубрика: В мире

В Турции снова обвинили патриарха Варфоломея в поддержке госпереворота

Текст: Константин Волков

В Турции через близкий к властным структурам журнал патриарха Константинопольского Варфоломея обвинили в участии в подготовке к госперевороту, попытка которого произошла в середине июля 2016 года.

Журнал Gerçek Hayat (Реальная жизнь), издаваемый близкой к правящим кругам Турции издательской группой Yeni Safak и придерживающийся исламистских позиций, на прошлой неделе опубликовал 176-страничный выпуск, посвященный живущему в США мусульманскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, лидеру организации FETO. Как считают турецкие власти, именно эта организация, используя своих агентов по всему миру, готовила госпереворот с целью свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В этом выпуске, в числе прочих, сказано о том, что Варфоломей причастен к заговору, просто потому, что он знаком в Гюленом. В доказательство своей версии издание опубликовало снимок, где Варфоломей стоит рядом с Гюленом.

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Помимо Варфоломея в пособники Гюлена журнал также записал главного раввина Турции и бывшего армянского патриарха Константинополя. Также в этот список попал и скончавшийся в 2005 году Папа Иоанн Павел II. Некоторые связывают с этой публикацией и последовавшее 8 мая нападение на армянскую церковь неким злоумышленником, который попытался, впрочем, почти безуспешно, поджечь храм.

В Константинопольском патриархате все обвинения назвали "не имеющими ничего общего с реальность, ложными и безответственными".

Некоторые в Турции опасаются новой волны греческих погромов вроде тех, что были в октябре 1955 года в Стамбуле и Измире.

Впрочем, согласно другим версиям, публикация в Gerçek Hayat направлена на то, чтобы напомнить Варфоломею о необходимости быть лояльным президенту Турции.

Также возможно, что турецкие власти используют любой повод, чтобы отвлечь внимание от не самого лучшего положения в экономике на фоне пандемии коронавируса и чтобы сплотить народ вокруг президента.

В мире Ближний Восток Турция Попытка переворота в Турции

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