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Рубрика: В мире

В Вене семьи получат ваучеры на оплату ресторана

Текст: Александр Саможнев
Жители Вены получат ваучеры на приобретение продуктов питания и оплату услуг ресторанного бизнеса.
Фото: Филипп Брем/РИА Новости Фото: Филипп Брем/РИА Новости
Фото: Филипп Брем/РИА Новости

Одиноким полагается 25 евро, большим семьям - 50 евро. Приобретать можно все, за исключением алкоголя. С помощью акции администрация рассчитывает стимулировать экономику столицы, сообщает телеканал ORF.

По словам мэра Вены Людвига Хойпля, на проведение мероприятия казна выделила 40 миллионов евро. Ваучеры можно реализовать с середины июня по сентябрь включительно.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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"Да, мы можем себе это позволить. За последние годы предприятия сферы обслуживания хорошо потрудились", - заявил он.

Градоначальник уточнил, что многие заведения откроются уже в пятницу, 15 мая. Бары, рестораны и кофейни, в которых трудится около 60 тысяч человек, могут рассчитывать в трудные времена на помощь государства. Идею о выдаче гражданам материальной помощи поддержала торговая палата Вены. Специалисты отмечают, что венская гастрономия приносит доход около 1,4 миллиарда евро в год. Из-за пандемии оборот снизится на 40-50 процентов. Горожане снова посетят любимые кафе и рестораны, и тем самым будет придан импульс отрасли, серьезно пострадавшей за два месяца закрытия. Пока неясно, сколько торговых точек откроется 15 мая, и кто переживет кризис. Все заведения должны работать с учетом мер безопасности и соблюдения социальной дистанции.

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