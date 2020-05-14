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14.05.2020 20:44
Рубрика: Культура

"ВК-фест" в этом году пройдет онлайн

Текст: Андрей Васянин
В пятницу, 15 мая, стартует "ВК-фест", еще в прошлом году - самый популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций).
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Но в этом году цифры, думается, пробьют все потолки - потому что фестиваль переместился онлайн и весь станет одной большой трансляцией. "ВК-фест" называли "фестивалем всего" - на территории Петровского парка, где с 2015 года проходил фестиваль размещались сотни интерактивных площадок, которые организовывали известные сообщества "ВКонтакте", популярные бренды, музеи и университеты, благотворительные фонды, косплееры, разработчики и издатели компьютерных игр…

А что будет на этот раз? Как новый формат повлиял на содержание фестиваля? Этот и другие вопросы мы задали директору "ВК" по стратегическим коммуникациям Константину Сидоркову.

- В этом году мы планировали увеличить территорию фестиваля, расширить тот же лекторий, зоны игровой активности, - говорит менеджер. - Сомнения в возможности всего этого появились еще в феврале, и мы еще на стадии разработки программы поставили на паузу все переговоры со звездными спикерами и планирование наших обычных активностей - до установления полной ясности со сроками. Когда же стало понятно, что проведение мероприятии такого масштаба до сентября невозможно - мы решили менять формат феста, переводить его в онлайне. А поскольку вместить все активности Петровского в формат интернет-трансляции не получится, решили сфокусироваться на музыке.

Музыкальная афиша фестиваля в этом году основательно обновилась.

Константин Сидорков: Во-первых, она стала шире - и в немалой степени за счет звезд. У нас выступят Баста, "Руки Вверх", "Мумий Тролль" и другие хедлайнеры, которые "живьем" в Питер приехать не могли. Именно тогда, когда стало ясно, что фест будет онлайн - мы решили дать ему неделю, а не 2 дня: все звезды из обеих столиц сейчас дома и легкодоступны. Огромный плюс онлайн-формата еще и в том, что на площадке "ВК-феста" будут музыканты и из столиц других государств - из Тбилиси, Риги, Киева, Минска…

Maruv, Mgzavrebi, ROZHDEN...

Константин Сидорков: …А мы на странице фестиваля не назвали еще всех артистов, для наших зрителей еще несколько приятных сюрпризов на десерт - иностранные музыканты, которые не каждый год выступают на "ВК-фесте".

Кроме Басты и Maruv, в лайнапе еще Niletto, Gayazovs Brothers, RSAC, Zivert…

Константин Сидорков: Каждый год, формируя списки артистов, мы ориентируемся на свежие чарты, присматриваемся к тем, кто их взрывает. Как правило, они в этот же год появляются на фесте. Многие из наших новых звезд никогда не давали онлайн-концертов. Для них такой опыт - уникален, им сложно выкладываться, когда перед ними нет аудитории.

Как будут организованы трансляции фестиваля?

Константин Сидорков: У нас 2 студии - в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве студия предназначена только для музыки, а в Питере, в шикарной студии с видом на центр города, будет работать Владимир Маркони, ведущий всех трансляций.

Артисты придут в студии? А если они не захотят нарушать правила самоизоляции?

Константин Сидорков: Таких немало - и тут мы отталкиваемся от решения артиста. Сергей Жуков из "Руки вверх" будет петь дома, и мы ему, как и другим, повезем аппаратуру, которую они будут на месте монтировать. А вот Диана Арбенина в московскую студию придет сама.

Что же в онлайн-версии "ВК-феста" осталось из его опен-эйр программы?

Константин Сидорков: Чтобы показать, что мы помним о том, что "ВК-фест" - это "фестиваль всего", все же решили подключать на короткие созвоны в перерывах между концертами всем интересных спикеров - и на фестивале появятся Михаил Пиотровский, Андрей Кончаловский, Иван Ургант, блогеры Макс+100500 и Саша Стилберг, телеведущий Алексей Пивоваров, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун…

Уже думали о перспективах "ВК-феста" в 2021 году?

Константин Сидорков: Мы уже объявили его даты - это 24-25 июля. И очень надеемся, что в следующем году все получится.

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