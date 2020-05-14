Власти Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации

Правительство Болгарии объявило в среду о введении в стране режима чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС), который будет действовать с 14 мая по 14 июня. Данный режим приходит на смену чрезвычайному положению, введенному ранее из-за коронавирусной инфекции.

"Правительство согласилось, что пандемия COVID-19 представляет реальную опасность для здоровья граждан, и приняло решение о введении ЧЭС", - заявил министр здравоохранения Кирил Ананиев. По его словам, пока эффективных методов лечения и иммунной профилактики нет, а вирус очень заразен, пишет ТАСС.

При этом глава минздрава отметил, что с пятого июня будет восстановлен футбольный чемпионат страны, и члены сборных команд начнут тренировки. Ананиев добавил, что 14-дневный карантин сохранится для всех прибывающих на территорию Болгарии, а вот введение дополнительных ограничений для граждан не планируется.