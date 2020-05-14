Власти бразильского штата Пиауи нашли способ увеличить самоизоляцию

Власти бразильского штата Пиауи временно ввели "сухой закон" на фоне пандемии коронавируса. Решение принято из-за низкого уровня самоизоляции в регионе. Предполагается, что благодаря такой мере у жителей появится больше причин оставаться дома и это позволит снизить распространение инфекции на территории. Об этом сообщил губернатор штата Веллингтон Диас.
"С 15 по 17 мая будут запрещены продажа алкогольных напитков и движение междугороднего транспорта", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
В штате Пиауи коронавирусом заразились 1 612 человек, 57 из них скончались от болезни. В Бразилии зарегистрировано 177 тысяч 589 случаев заражения COVID-19, летальных исходов - 12 400. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом.
Após algumas reuniões, decidimos por medidas mais rígidas em face ao baixo índice de isolamento no nosso estado. A partir de sexta-feira 15 até domingo, 17 de maio, estará proibida a venda de bebidas alcoólicas e suspenso o transporte intermunicipal no Piauí.— Wellington Dias (@wdiaspi) May 13, 2020