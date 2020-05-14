Власти бразильского штата Пиауи нашли способ увеличить самоизоляцию

Власти бразильского штата Пиауи временно ввели "сухой закон" на фоне пандемии коронавируса. Решение принято из-за низкого уровня самоизоляции в регионе. Предполагается, что благодаря такой мере у жителей появится больше причин оставаться дома и это позволит снизить распространение инфекции на территории. Об этом сообщил губернатор штата Веллингтон Диас.

"С 15 по 17 мая будут запрещены продажа алкогольных напитков и движение междугороднего транспорта", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В штате Пиауи коронавирусом заразились 1 612 человек, 57 из них скончались от болезни. В Бразилии зарегистрировано 177 тысяч 589 случаев заражения COVID-19, летальных исходов - 12 400. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом.