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14.05.2020 05:47
Рубрика: Общество

Врача поразило стремительное ухудшение состояния больного при COVID-19

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Начальник центра инфекционных заболеваний Центральной клинической больницы Георгий Сапронов еще раз обратил внимание россиян на скорость, с какой ухудшается состояние больного, инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2.

Фото: iStock
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По словам специалиста, его поразило, насколько стремительно развиваются события. Например, утром пациент чувствует себя хорошо, а уже вечером он в реанимации. "К этому, конечно же, не готова большая часть врачей", - подчеркнул Сапронов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в интервью "Российской газете" врач из Калмыкии Чингис Унгарлинов рассказал, что после инфицирования не было ни кашля, ни насморка, ни высокой температуры. Но он перестал ощущать вкус еды и чувствовать запахи. "Это явный симптом "короны", - подумал Чингис и решил проверить свои легкие.

Первый же рентген показал одностороннюю очаговую пневмонию. И только потом начала быстро повышаться температура тела. Унгарлинов неделю был в критическом состоянии. Медикам удалось спасти ему жизнь.

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