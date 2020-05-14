Врача поразило стремительное ухудшение состояния больного при COVID-19

Начальник центра инфекционных заболеваний Центральной клинической больницы Георгий Сапронов еще раз обратил внимание россиян на скорость, с какой ухудшается состояние больного, инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2.

По словам специалиста, его поразило, насколько стремительно развиваются события. Например, утром пациент чувствует себя хорошо, а уже вечером он в реанимации. "К этому, конечно же, не готова большая часть врачей", - подчеркнул Сапронов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в интервью "Российской газете" врач из Калмыкии Чингис Унгарлинов рассказал, что после инфицирования не было ни кашля, ни насморка, ни высокой температуры. Но он перестал ощущать вкус еды и чувствовать запахи. "Это явный симптом "короны", - подумал Чингис и решил проверить свои легкие.

Первый же рентген показал одностороннюю очаговую пневмонию. И только потом начала быстро повышаться температура тела. Унгарлинов неделю был в критическом состоянии. Медикам удалось спасти ему жизнь.