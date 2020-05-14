Захарова назвала дезинформационной кампанией заявления генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который выступил с обвинениями в адрес РФ и Китая в дезинформации о пандемии. По ее мнению, в отношении России началась дезинформационная кампания.

"То, что дан старт дезинформационный кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли​​​, - написала она в своем аккаунте. - И сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок".

Напомним, что ранее Столтенберг в интервью СМИ обвинил Москву и Пекин в распространении дезинформации о коронавирусе. По его словам, Китай и Россия якобы "пытаются таким образом увеличить свое влияние среди стран НАТО и Евросоюза".