22 процента россиян стали больше работать во время пандемии

22% россиян стали тратить на профессиональную деятельность больше времени, чем раньше. Принятые меры по борьбе с пандемией привели к тому, что сотрудникам большинства компаний пришлось приспособиться к новой профессиональной среде. 56% россиян заявили, что им теперь удается чаще бывать с семьей и больше времени посвящать личным делам. Об этом сообщает в своем исследовании "Лаборатория Касперского".

Более половины участников опроса (58%) отметили, что читали меньше новостей до того, как начали работать из дома. Причем 71% из них сейчас читают новости онлайн на устройствах, которые используют и для работы. Подобная тенденция увеличивает шансы заражения вредоносным ПО, если сотрудники не уделяют должное внимание тому, какие веб-ресурсы они посещают.

"Организации просто не могут себе позволить удовлетворять все запросы сотрудников, например, разрешать им пользоваться любыми сервисами по собственному усмотрению. В сложившихся обстоятельствах необходимо найти баланс между удобством пользователей, бизнес-необходимостью и безопасностью. Для этого компании должны обеспечить доступ к сервисам, которые предоставляют минимальные, только необходимые привилегии, внедрить VPN и использовать защищенные и одобренные корпоративные системы. Подобное ПО может иметь определенные ограничения, которые несколько снижают удобство его использования, при этом дают гораздо большие гарантии в соблюдении мер кибербезопасности", - комментирует Андрей Евдокимов, руководитель отдела информационной безопасности "Лаборатории Касперского".