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15.05.2020 17:09
Рубрика: Общество

Полгода занятий аэробикой улучшают работу мозга пожилых - исследование

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полгода занятий аэробикой улучшают работу мозга пожилых людей. К такому выводу после проведенного исследования пришли ученые университета Калгари в Канаде, пишет Американская ассоциация содействия развитию науки.

В исследовании приняли участие 206 взрослых, не имеющих проблем с сердцем и памятью. Средний возраст респондентов был 66 лет. До эксперимента они делали упражнения не больше четырех дней в неделю по 20 и менее минут.

Фото: iStock
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В начале исследования им дали пройти тесты на мышление и память и с помощью ультразвука измеряли кровоток в мозге. Затем они полгода по три дня в неделю занимались аэробикой. При этом продолжительность тренировки постепенно увеличивалась с 20 до 40 минут. Один раз в неделю людей просили заниматься самостоятельно.

В итоге выяснилось, что после полугодовых занятий результаты тестов улучшились на 5,7 процента. Скорость получения информации мозгом выросла на 2,4 процента. Кровоток в мозге увеличился на 2,8 процента.

- Даже если вы начнете делать упражнения в более позднем возрасте, польза для вашего мозга может быть огромной. Конечно, аэробные упражнения заставляют кровь двигаться по вашему телу, в том числе в различных областях мозга. Наши результаты могут быть важны, особенно для пожилых людей, подвергающихся риску болезни Альцгеймера и других деменций и заболеваний головного мозга, - сказал автор исследования Марк Пулин.

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