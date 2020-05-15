Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус

В ходе видеоинтервью "Российской газете" главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции профессор доктор медицинских наук Алексей Мазус рассказал, что новая скрининговая программа, запущенная сегодня в Москве, поможет жителям столицы узнать, не переболели ли они уже новой коронавирусной инфекцией, а может быть, болеют ею как раз сейчас?

Самим москвичам это важно знать, так как в случае болезни они своевременно получат медицинскую помощь. Если болезнь у них осталась уже в прошлом, врачи, например, смогут более спокойно помогать детям и пожилым горожанам, которые опасаются докторов в специальных костюмах, в которых у них не видно даже лица.

Данных, что коронавирусом можно заболеть повторно, нет ни в одной стране мира. Публикации же в печати о том, что такие случаи были в Южной Корее, позднее были опровергнуты, выяснилось, что там просто допустили ошибки в ходе тестирования.

Переболевшие горожане других профессий могут сдать кровь и помочь выздороветь тем жителям столицы, которые переносят коронавирус очень тяжело. Такая программа донорства сейчас в столице набирает обороты.

Важно понимать, какая доля москвичей уже переболели, и властям. Это даст возможность им более точно оценить иммунитет города и начать снимать без риска для здоровья населения ограничительные меры, в которых Москва живет уже второй месяц.

Поэтому, считает Алексей Мазус, москвичам стоит откликнуться на приглашение принять участие в этом массовом тестировании на иммунитет к COVID-19. Тем более, что проводится оно совершенно бесплатно и не требует особых усилий. Нужно только дойти до поликлиники, адрес которой указан в пришедшем к вам на телефон SMS, и сдать анализ крови из вены. Такие приглашения сегодня получили первые 70 тысяч москвичей. Через несколько дней их получат еще 70 тысяч и так далее, пока тест не пройдут все 12 миллионов человек. По словам Мазуса, такое массовое обследование для Москвы вполне реально достаточно за короткое время, так как уже в ближайшие дни она сможет проводить до полумиллиона тестов в неделю.

Видеоинтервью вела редактор отдела "Москва" Любовь Проценко.