Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус

Новости

В Екатеринбурге мужчина украл водку, вооружившись коктейлем Молотова 17:03
В Ростове исправительную колонию закрыли на карантин из-за COVID-19 17:01
Из группы "ВИА Гра" уходит очередная вокалистка 17:01
УАЗ "Профи" стал газовозом 17:01
Скворцова назвала превалирующую группу крови у пациентов с COVID-19 17:00
Появилась новая схема мошенничества на Avito и "Юле" 16:59
В ХМАО четырех человек ранили в драке с поножовщиной 16:57
Путин обсудил с Совбезом РФ внутреннюю политику и обеспечение нацинтересов 16:55
Каршеринг в Москве может возобновить работу в ближайшее время 16:42
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео 16:42
Японские археологи объявили об "открытии столетия" 16:36
ВОЗ: Четверть миллиарда человек могут заразиться коронавирусом в Африке 16:33
Россияне взяли льготных ипотечных кредитов на 17 млрд рублей 16:30
Миронов поддержал идею о пособиях на маски и перчатки 16:22
Исследование: Женщинам принадлежит треть мирового богатства 16:21
Губернатор Ставропольского края продлил режим самоизоляции до 24 мая 16:21
В Швеции музыканты выступают вживую на филармонической сцене 16:19
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о том, что ждет ребенка 16:18
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска 16:14
Пилоты дочерней компании Lufthansa согласились пойти на сокращение зарплат 16:13
Nissan готовится уйти из Испании 16:06
В Госдуме просят прокуратуру отреагировать на статьи о смертности в РФ 16:05
Путин попросил не ссылаться на недочеты борьбы с коронавирусом за рубежом 15:52
Крымчане с 18 мая смогут сменить мобильного оператора 15:47
АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с 18 мая 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Московское метро отмечает 85-летие
Московское метро отмечает 85-летие
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
15.05.2020 15:58
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус

В ходе видеоинтервью "Российской газете" главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции профессор доктор медицинских наук Алексей Мазус рассказал, что новая скрининговая программа, запущенная сегодня в Москве, поможет жителям столицы узнать, не переболели ли они уже новой коронавирусной инфекцией, а может быть, болеют ею как раз сейчас?

Самим москвичам это важно знать, так как в случае болезни они своевременно получат медицинскую помощь. Если болезнь у них осталась уже в прошлом, врачи, например, смогут более спокойно помогать детям и пожилым горожанам, которые опасаются докторов в специальных костюмах, в которых у них не видно даже лица.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москве с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу

Данных, что коронавирусом можно заболеть повторно, нет ни в одной стране мира. Публикации же в печати о том, что такие случаи были в Южной Корее, позднее были опровергнуты, выяснилось, что там просто допустили ошибки в ходе тестирования.

Переболевшие горожане других профессий могут сдать кровь и помочь выздороветь тем жителям столицы, которые переносят коронавирус очень тяжело. Такая программа донорства сейчас в столице набирает обороты.

Важно понимать, какая доля москвичей уже переболели, и властям. Это даст возможность им более точно оценить иммунитет города и начать снимать без риска для здоровья населения ограничительные меры, в которых Москва живет уже второй месяц.

Поэтому, считает Алексей Мазус, москвичам стоит откликнуться на приглашение принять участие в этом массовом тестировании на иммунитет к COVID-19. Тем более, что проводится оно совершенно бесплатно и не требует особых усилий. Нужно только дойти до поликлиники, адрес которой указан в пришедшем к вам на телефон SMS, и сдать анализ крови из вены. Такие приглашения сегодня получили первые 70 тысяч москвичей. Через несколько дней их получат еще 70 тысяч и так далее, пока тест не пройдут все 12 миллионов человек. По словам Мазуса, такое массовое обследование для Москвы вполне реально достаточно за короткое время, так как уже в ближайшие дни она сможет проводить до полумиллиона тестов в неделю.

Видеоинтервью вела редактор отдела "Москва" Любовь Проценко.

Общество Здоровье Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указал доукомплектовать койки аппаратами ИВЛ
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19
Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии
Кабмин выделит 6 млрд на кредитную программу поддержки занятости
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ