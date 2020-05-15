Apple выпустит две новые модели iPad

Apple готовит к выпуску два новых планшета - 10,8-дюймовый ‌iPad‌ и 8,5-дюймовый ‌iPad‌ mini. Ожидается, что новые гаджеты появятся во второй половине 2020 и первой половине 2021 года соответственно.

Как уточняет Macrumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо, новые модели iPad будут следовать стратегии iPhone SE - новые технологии в старом корпусе по доступной цене. Основным поставщиком сенсорных панелей для новинок будет компания GIS.

Интересно, что размер новых планшетов увеличится (сейчас экран ‌iPad‌ - 10,2 дюйма, iPad mini - 7,9 дюйма). Пока непонятно, планирует Apple представить планшеты большего размера, либо увеличить размер дисплея за счет уменьшения лицевой панели.

Ранее стало известно, что Apple работает над мини-версией ‌iPad‌ со светодиодным дисплеем. Гаджет быть выпущен уже в конце 2020 года. Возможно, это будет обновленный ‌iPad‌ mini, о котором сообщил инсайдер.