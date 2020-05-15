Австрийские рестораны вернутся к работе после простоя из-за коронавируса

Рестораны Австрии откроются после двухмесячного простоя из-за коронавируса. С 15 мая заведения общепита вновь приступят к работе при соблюдении ряда условий: оговоренных часов для приема посетителей, правил обслуживания клиентов, а также их размещения в залах кафе и ресторанов. Комментируя ситуацию австрийский эксперт в сфере общественного питания Михаэль Штраус, отметил, что отрасль серьезно пострадала от эпидемии коронавируса.

"Мы живем за счет туризма, а он тесно связан с гастрономической сферой. Пока действуют ограничения на въезд в страну, иностранцев в Австрии ожидать не стоит, а это сильно ударит по ресторанам и кафе", - цитирует эксперта РИА Новости.

Поддержать рестораны намерены и власти. Как сообщил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг, каждая семья, проживающая в Вене, получит от города ваучеры на сумму 25 или 50 евро на походы в рестораны. На эти цели Вена направит 40 миллионов евро - при условии, если все ваучеры будут использованы. Акция распространяется на девять тысяч предприятий общественного питания и кофеен. Правительство Австрии также выделит 500 миллионов евро предприятиям общественного питания, чтобы помочь им преодолеть кризис.

С 14 апреля в стране постепенно начали снимать введенные ранее санитарные ограничения, открыв все магазины и салоны красоты. С первого мая в Австрии отменен режим самоизоляции, но в общественных местах все еще необходимо соблюдать дистанцию и носить маску.