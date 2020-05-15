Бали может открыться для туристов в октябре

Индонезийский курортный остров Бали планируют открыть для туристов в октябре 2020 года, об этом 15 мая заявило Министерство туризма Индонезии. Кроме того, могут быть открыты город Йогьякарта (Джокьякарта), известный своими храмами и пейзажами, а также острова Риау на западной Суматре.

Открыть остров власти сочли возможным благодаря тому, что распространение коронавируса на нем находится под контролем. За все время пандемии на Бали зафиксированы 343 случая заболевания, 4 человека скончались, что значительно меньше, чем в целом по стране. Всего в Индонезии 16 496 случае инфицирования и 1 076 человек умерли в результате последствий коронавируса.

Если эпидемия в курортных районах Индонезии, в первую очередь на Бали, останется под контролем, то в июне-октябре Индонезия намерена запустить рекламную кампанию, приглашая туристов отдохнуть.

Предполагается, что открывать курорты будут с ограничениями, призванными не допустить распространения коронавируса.