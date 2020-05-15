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15.05.2020 15:35

Бали может открыться для туристов в октябре

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индонезийский курортный остров Бали планируют открыть для туристов в октябре 2020 года, об этом 15 мая заявило Министерство туризма Индонезии. Кроме того, могут быть открыты город Йогьякарта (Джокьякарта), известный своими храмами и пейзажами, а также острова Риау на западной Суматре.

Фото: iStock
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Открыть остров власти сочли возможным благодаря тому, что распространение коронавируса на нем находится под контролем. За все время пандемии на Бали зафиксированы 343 случая заболевания, 4 человека скончались, что значительно меньше, чем в целом по стране. Всего в Индонезии 16 496 случае инфицирования и 1 076 человек умерли в результате последствий коронавируса.

Если эпидемия в курортных районах Индонезии, в первую очередь на Бали, останется под контролем, то в июне-октябре Индонезия намерена запустить рекламную кампанию, приглашая туристов отдохнуть.

Предполагается, что открывать курорты будут с ограничениями, призванными не допустить распространения коронавируса.

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