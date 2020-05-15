Банки отклонили почти 30% заявок бизнеса на зарплаты сотрудникам

Закупка проводилась в 12 банках в 35 российских регионах. Среди причин отказа - отсутствие или неиспользование зарплатного проекта в банке, плохая кредитная история компании и данные об убытках в отчетности, а также ведение предпринимательской деятельности менее одного года.

Из общего числа заявок было одобрено 44, еще 34 - в процессе рассмотрения. В 10 случаях предприниматели отозвали свои заявки на получение кредита, так как их рассмотрение затянулось - к некоторых случаях до месяца.

Как сообщили уполномоченному в ЦБ РФ, от бизнеса поступило заявок на 104 миллиарда рублей, одобрены заявки на 56 миллиардов рублей.

Наиболее востребованными мерами поддержки компании, включенные в число пострадавших отраслей, назвали отсрочку по налогам, перенос сроков сдачи отчетности, снижение размера страховых взносов до 15%. Однако воспользоваться полным пакетом льгот смогли не все предприниматели. Об этом, в частности, заявили предприятия сферы торговли непродуктовыми группами товаров, общественного питания, гостиничного и туристического бизнеса.