Более 200 российских музеев присоединятся к онлайн-выставке раритетов

В субботу, 16 мая, по инициативе Музея Победы стартует акция "Коллекция "Территории Победы". Онлайн-выставка музейных раритетов".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Музея Победы, масштабный флешмоб объединит более 200 музеев по всей России и странам СНГ.

- Акция продлится с 16 по 21 мая, посмотреть на музейные раритеты военной истории середины XX века можно в социальных сетях или официальных порталах музее, - рассказали в пресс-службе. Чтобы найти материалы, нужно набрать хештег #ТерриторияПобеды. Участники акции будут помечать им свои публикации.

Фотографии экспонатов и их истории также будут добавлены в виртуальный каталог раритетов на странице проекта "Территория Победы".