Борис Гребенщиков даст "квартирный" концерт вместе с Александром Титовым

Лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков 15 мая даст "квартирный" концерт из Лондона вместе с Александром Титовым. Выступление БГ будет транслироваться на мультимедийном сервисе "Окко".

Борис Гребенщиков споет под акустическую гитару вместе со своим давним другом и коллегой по группе Александром Титовым. В программе - любимые уже не одним поколением "Платан", "Искусство быть смирным" и "Дорога 21" и те песни, которые БГ написал не так давно: "Не было такой", "Даже не думай об этом" и многие другие.

Накануне концерта Борис Гребенщиков ответил на вопросы обозревателя "РГ"

В том, что пандемия застала вас именно в Лондоне, а не скажем в Москве или в Непале, вы видите больше плюсов или минусов для себя? С одной стороны - европейская столица рок-музыки, Abbey Road, много друзей, живущих неподалеку: Алик Кан, Брайан Финнеган, Александр Титов. С другой - премьер-министр Великобритании, ваш тезка Борис Джонсон, постоянно напоминающий всем по телевизору: "Оставайтесь дома"... Как вы в итоге проводите время в Лондоне, где вас застала пора самоизоляции? К каким песням вас больше влечет?

Борис Гребенщиков: Все вопросы по поводу того, где я, - несущественны; я оказался там, где оказался, потому что записываю там новый альбом "Аквариума". И спокойно отношусь к происходящему, потому что случайностей в мире нет, и раз я где-то нахожусь, значит это фрагмент огромной общей картины, где я - очень маленькая, но достаточно важная часть.

И у меня никогда в жизни не было ни режима, ни девизов; это было бы искусственно; это была бы игра в жизнь, а я предпочитаю не играть, а именно жить, принимая то, как все есть. И реагируя на происходящее вокруг так, как могу только я.

Если бы вы давали этот концерт не из Лондона, а, к примеру, из родного Санкт-Петербурга - был бы его трек-лист иным?

Борис Гребенщиков: Это невозможно сказать - в мире все есть, как есть. И "если" не бывает.

Ваш концерт состоится в линейке "Окко Театр" режиссера и генерального продюсера этого проекта Ивана Вырыпаева. Он очень хороший театральный режиссер, да и вы не раз писали музыку для театральных спектаклей… Обсуждали ли вы заранее программу, и, говоря театральным языком, есть ли у этого концерта сверхзадача?

Борис Гребенщиков: К Ивану я всегда относился с самыми светлыми чувствами, и мы давно собирались снять камерный концерт "Аквариума" в каком-нибудь маленьком и уютном месте - так что это получилась проба пера. А единственная задача, которая может быть у любого концерта - это разделить с теми, кто слушает, то, что у тебя на сердце. Ну и играем мы всегда то, к чему в данный момент лежит душа - иначе не получается.

А про музыку для театра? Да, несколько раз писал ее с большим интересом. Но на то, чтобы этим заниматься по-настоящему, меня не хватит, потому что песни требуют полной отдачи. Это мое основное дело - писать, записывать и петь песни того времени, в котором я живу. Остальное - отвлечение.

В начале года вы говорили, что намерены работать над шестью-семью альбомами одновременно. Изменятся ли теперь ваши планы, ведь мысли у всех, наверное, уже не столь спокойные и оптимистичные, как до пандемии?

Борис Гребенщиков: Все эти мудреные слова вроде "пандемии" в жизни ничего не меняют. Наш новый альбом близок к завершению, да и после него есть над чем работать. Да, пока есть пауза в концертах, но зато появилась возможность заниматься записью больше, чем обычно. Так что во всем можно находить свои плюсы… И еще - не бывает песен "про", любая песня - это весточка из невидимого мира; даже самая глупая и нелепая может оказаться важной для кого-то.

Может, осмысливая нынешние времена и перемены в людях, вам захочется отойти от краткой песенной формы и замыслить уже что-то иное - про события, происходящие с нами? Например, рок-оперу или новое прозаическое произведение (Б.Г. - автор повести "Иван и Данило", опубликованной в журнале "Аврора", - Прим. Ред.).

Борис Гребенщиков: У меня голова устроена по-другому; я не могу придумывать - как бы еще всех удивить; у меня получается хорошо только то, что идет от сердца. А форма или название жанра совсем меня не волнует. После концерта я иногда не помню - что мы играли; когда волна несет, все и так ясно, а помнить что было там-то и там-то - просто невозможно.

То же и с песнями: я их не помню, а когда начинаю петь, то песня поет себя сама.

"Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии", - писал Сергей Есенин. Находясь уже больше полутора месяцев далеко от родного города, да и вообще России, есть ли что-то, что вы увидели как будто заново и другими глазами? Тем более сейчас мир столкнулся с большой бедой - пандемией коронавируса, а во время бед и несчастий все чувства и восприятия обычно обостряются… Думаете ли вы о том, что будет с миром дальше?

Борис Гребенщиков: Никогда никому и нигде непонятно - что будет дальше, поэтому жизнь сейчас ничем не отличается от того, что было раньше. Что в Китае, что в Америке, что в Рязани - поднимаешь голову, смотришь в небо и понимаешь, что жизнь это чудо.

Что может быть больше?

Чем вы в первую очередь захотите заняться, когда коронавирус, наконец-то, отступит: поехать в студию, выпить в гостях у друзей какого-то хорошего напитка, зайти в книжный магазин или поскорее забыть эти времена пандемии, как будто их и не бывало?

Борис Гребенщиков: Сегодняшнее время так же бесценно, как и любое другое. Просто посмотрите - что лично вы сегодня можете сделать хорошего для людей?! Вот и весь ответ на все вопросы.