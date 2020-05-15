Цены на нефть растут на ожиданиях восстановления спроса

Цена нефти марки Brent достигла 32 долларов за баррель впервые с 6 мая этого года. Североамериканская нефть WTI продается за 28,2 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цены растут на оптимизме рынка после публикации данных Национального бюро статистики Китая, которые показали продолжение восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в стране. Объем нефтепереработки в Китае в апреле составил 53,85 миллиона тонн, что почти на 11% больше, чем в марте, и на 0,8% выше показателя за апрель 2019 года.

Также оптимизма рынку добавило Международное энергетическое агентство (МЭА), которое снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки и спрогнозировало постепенное снятие карантинных ограничений из-за коронавируса.

Кроме того поддержку котировкам оказало решение Саудовской Аравии в июне снизить производство нефти, сверх своей квоты сокращения по сделке ОПЕК+, на 1 млн баррелей в сутки до 7,5 млн баррелей в сутки. О дополнительном сокращении также сообщили ОАЭ и Кувейт, на 100 тыс. и 80 тыс. баррелей в сутки, соответственно.