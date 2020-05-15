Цены на нефть растут на ожиданиях восстановления спроса

Цены растут на оптимизме рынка после публикации данных Национального бюро статистики Китая, которые показали продолжение восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в стране. Объем нефтепереработки в Китае в апреле составил 53,85 миллиона тонн, что почти на 11% больше, чем в марте, и на 0,8% выше показателя за апрель 2019 года.
Также оптимизма рынку добавило Международное энергетическое агентство (МЭА), которое снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки и спрогнозировало постепенное снятие карантинных ограничений из-за коронавируса.
Кроме того поддержку котировкам оказало решение Саудовской Аравии в июне снизить производство нефти, сверх своей квоты сокращения по сделке ОПЕК+, на 1 млн баррелей в сутки до 7,5 млн баррелей в сутки. О дополнительном сокращении также сообщили ОАЭ и Кувейт, на 100 тыс. и 80 тыс. баррелей в сутки, соответственно.