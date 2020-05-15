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15.05.2020 14:25
Рубрика: Общество

Исследование показало, как долго частицы слюны могут находиться в воздухе

Текст: Ольга Орлова
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Ученые Национального института здравоохранения в США с помощью лазерного луча, вентилятора и видеозаписи зафиксировали падение капель слюны в течение шести секунд после того, как человек 25 секунд громко произносил фразу "stay healthy".

В воздухе закрытого помещения мельчайшие частицы висели еще дольше - в течение восьми-четырнадцати минут. Работа опубликована в журнале PNAS.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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За каждую секунду изо рта громко говорящего человека вылетает порядка 2,5 тысячи капель слюны размером от одного до 500 микрометров, и, как подсчитали исследователи, около 40 процентов этих капель содержат вирусные частицы.

Средняя вирусная нагрузка одного миллилитра слюны больного COVID-19 составляет 7 миллионов частиц. Чем капля меньше и чем больше в ней содержание нелетучих веществ (белков и сахаров и тех же вирусов), тем дольше она останется в воздухе.

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