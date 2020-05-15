Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Сезон в российской Премьер-лиге (РПЛ) возобновится 21 июня. Такое решение было принято сегодня по итогам заседания исполкома РФС.

Регламент рестарта тренировочных занятий и проведения встреч обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят после его согласования. Оставшиеся поединки точно пройдут без зрителей. Важно отметить, что в оставшихся встречах командам будет разрешено делать по пять замен. К слову, это правило будет действовать и в других европейских чемпионатах после их возобновления.

Еще одно решение исполкома РФС - досрочное завершение сезона в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в российском чемпионате) и Профессиональной футбольной лиге (третий по силе дивизион). Команды, которые по итогам сезона в РПЛ финишируют на 15-м и 16-м местах, вылетят в ФНЛ. А два первых клуба ФНЛ - "Ротор" (Волгоград) и "Химки" - пробьются в элиту.

Добавим, что розыгрыш Кубка России будет возобновлен 21 июня.