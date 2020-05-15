Число лесных пожаров в майские праздники сократилось в два раза

Рослесхоз, "Авиалесоохрана" и МЧС сообщили обнадеживающие данные по числу лесных пожаров в стране и мерам борьбы с ними. Согласно данным их количество за майские праздники, когда обычно начинается массовый шашлычно-пикниковый сезон, оказалось примерно в два раза меньшим, чем за период прошлого года.

Естественно, что на неплохую статистику оказал огромное влияние режим самоизоляции в во всех регионах страны. Но не только.

Есть существенные подвижки и в налаживании взаимодействия между тремя ведомствами, и в улучшении работы самих регионов. Как подчеркнул глава Рослесхоза России Сергей Аноприенко, регионы научились бороться пожарами.

- Все регионы утвердили план сводные планы по тушению. Если еще в прошлом году средний пожар охватывал 200 гектаров, то в этом - не более 150. Это говорит о том, что реагировать на возгорания стали раньше. - сообщил глава Рослесхоза на пресс-конференции в ТАСС.

Свою роль на эффективность борьбы с природными пожарами сыграло и создание в конце 2019 года межведомственной рабочей группы, а также выделение серьезных сумм на закупку пожарной техники. В этом году уже приобретено 846 единиц техники.

При этом скорость доставки пожарных-десантников в места возгораний увеличилась в разы.

Всего в этом году удалось ликвидировать 900 лесных пожаров.

А по данным МЧС, которые озвучил замглавы спасательного ведомства Илья Денисов, в этом году зафиксировано 40 тысяч палов, которые также доставляют много хлопот пожарным. Если лесные пожары вспыхивают вдали от населенных пунктов, то палы - это дело рук человека, который поджигает сухую траву непосредственно возле дома.

Поэтому трудно бывает отстоять населенные пункты от таких быстро разгорающихся пожаров. Один сильный порыв ветра способен перенести огонь на жилые постройки с поля или придворовой территории. В этом году не удалось спасти от палов уже 246 домов.

В плане тушения лесных пожаров, специфика иная. По словам главы "Авиалесоохраны" Николая Кривошеева, у его подчиненных сейчас на контроле находится 21 лесной пожар. И тут главное - вовремя отследить возникающие новые термоточки и не дать огню разгореться. Сейчас наготове более 250 высокопрофессиональных десантников парашютистов, половина из которых уже задействована на тушении лесов, прежде всего, в Забайкальском крае. Им в помощь трудятся 22 воздушных судна.