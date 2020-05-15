Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на 22​​​:00 по московскому времени превысило 4,5 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. По подсчетам специалистов, жертвами пневмонии нового типа стали более 305 тыс. человек.

В тройке лидеров по числу случаев инфицирования - без изменений. Пальма первенства по-прежнему принадлежит США - более 1,4 млн заболевших. На втором месте Россия (262,8 тыс), затем следует Великобритания (238 тыс).

Напомним, за последние пять дней число инфицированных увеличилось на 10 процентов.