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15.05.2020 22:14
Рубрика: Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек

Текст: Владимир Шилов

Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на 22​​​:00 по московскому времени превысило 4,5 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. По подсчетам специалистов, жертвами пневмонии нового типа стали более 305 тыс. человек.

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В тройке лидеров по числу случаев инфицирования - без изменений. Пальма первенства по-прежнему принадлежит США - более 1,4 млн заболевших. На втором месте Россия (262,8 тыс), затем следует Великобритания (238 тыс).

Напомним, за последние пять дней число инфицированных увеличилось на 10 процентов.

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