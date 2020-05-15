Что изменится на рынке труда после пандемии

В ближайшие месяцы рынок труда будет переформатироваться: часть компаний уйдет с него, другие сольются с более крупными, одновременно появятся новые направления в бизнесе, считает карьерный консультант, эксперт карьерного марафона госпрограммы "Глобальное образование" Светлана Горелик.

По ее словам, режим нерабочих дней сильно ударил по малому и среднему бизнесу, что в дальнейшем приведет к банкротствам небольших организаций и сокращению рабочих мест. Уже сегодня работодатели приостанавливают подбор персонала, пересматривают штатные расписания и зарплаты в сторону уменьшения, отказываются от тех сотрудников, которые не приносят дохода. Как правило, в первую очередь сокращают административный и управленческий персонал, бухгалтерию.

Как отмечает Горелик, конкуренция на рынке труда растет. Так, в апреле количество вакансий на сайтах по трудоустройству уменьшилось на 8% по стране. Сегодня на одну вакансию претендуют в среднем 8 человек. В Москве число предложений от работодателей снизилось на 27%, однако стали реже появляться и новые резюме. В результате - в столице конкуренция на рынке труда составила 12 человек на вакансию.

Светлана Горелик уверена, что на рынке труда после пандемии будут пользоваться спросом универсальные сотрудники, которые смогут совместить выполнение разного функционала. Это не те люди, которые в компании выполняют три функции одновременно, а те, которые могут безболезненно перейти из одной отрасли в другую. Также среди работодателей наметилась тенденция оставлять людей на удаленной работе, поскольку это сокращает затраты на содержание офиса, следует из ее слов.

"Опыт дистанционной работы последних полутора месяцев показал, что содержать столько "живых" рабочих мест в офисных зданиях в городе, не имеет смысла", - уверен эксперт Центра социального проектирования "Платформа" Сергей Георгиевский, который считает, что в дальнейшем удаленная работа, скорее всего, для многих сохранится, а в офисе может остаться только управляющий состав. В своей статье, опубликованной на сайте pltf.ru, он поясняет, что в период карантинных мер в ряде отраслей до 80% организаций сумели перейти на цифровую инфраструктуру в течение всего двух недель, "думать, что все они вернутся в том же составе в свои офисы, - иллюзия".

По мнению экспертов портала Superjob, последствия пандемии на рынке труда будут ощущаться в течение пяти лет. А рекрутер Татьяна Паршкова уверена, что на ряде профессий кризис вовсе не отразится. По ее мнению, врачи, преподаватели, ученые, IT-специалисты останутся востребованными и после пандемии.