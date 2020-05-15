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15.05.2020 10:19
Рубрика: Экономика

Депутат Госдумы оценил идею введения пособий на маски и перчатки

Текст: Ольга Игнатова
Вводить специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), скорее всего, нецелесообразно. Наименее обеспеченным гражданам можно помочь по-другому, считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Льготные категории граждан (это пенсионеры, инвалиды, сироты, малообеспеченные, многодетные и так далее) необходимо обеспечивать средствами индивидуальной защиты через систему ОМС. Выдавать им маски и перчатки в аптеках или поликлиниках, как это происходит с льготными лекарствами, - пояснил "Российской газете" депутат.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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А работников, по его мнению, средствами индивидуальной защиты должен обеспечивать работодатель. Причем не только для применения их на производстве, но и для того, чтобы в масках и перчатках люди могли добраться на работу и с работы домой. "Это можно сделать в рамках охраны труда, так как периоды, когда работник едет на работу и возвращается с нее, являются страховыми. В это время работодатели также, как и непосредственно на производстве, обязаны обеспечивать своим сотрудникам безопасные условия труда", - уточняет Вострецов.

Просто же раздавать деньги нецелесообразно. Нет никакой гарантии, что на выданные пособия россияне будут покупать именно маски с перчатками и заботится о своем здоровье и здоровье окружающих.

Фото: iStock
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"Думаю, в ближайшее время внесу свои предложения по этой теме. Возможно, в виде законодательной инициативы. Вопрос со средствами индивидуальной защиты, действительно, актуальный. Неизвестно, когда закончится эпидемия. Не повторится ли снова. Но далеко не все наши граждане имеют средства на то, чтобы обезопасить себя надлежащим образом. Ведь маски и перчатки должны постоянно меняться, а не приобретаться в единственном экземпляре на весь период эпидемии. В этом случае от них будут больше вреда, чем пользы, так как они сами станут переносчиком огромного количества бактерий и вирусов", - подчеркнул Сергей Вострецов.

Напомним, что сегодня в Национальном родительском комитете (НРК) предложили ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса. По словам председателя НРК Ирины Волынец, соответствующее обращение было направлено в правительство России, передает РТ.

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