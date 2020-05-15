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15.05.2020 06:59
Рубрика: Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии. Их главная задача сейчас - обезопасить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков. При этом врач предостерег от ношения трикотажных перчаток, поскольку их нельзя своевременно обработать, а значит они становятся опасными.

Фото: iStock
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"Перчатки - такой же источник вирусов и бактерий, как и грязные руки. Их надо менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком", - цитирует доктора РИА Новости.

Также Мясников напомнил и про необходимость носить сейчас защитные маски, поскольку коронавирус распространяется и в "бессимптомный" для человека период. Одной из самых действенных форм защиты доктор назвал социальную дистанцию.

Впервые вспышку новой болезни зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, в мире от COVID-19 пострадали свыше четырех миллионов человек.

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