Двое рыбаков спасены после 42-дневного дрейфа в Тихом океане

Рыбаки с Маршалловых островов, пропавшие почти полтора месяца назад, были найдены. За 42 дня они преодолели в открытом море 1,6 тысячи километров, сообщает новозеландское радио RNZ Pacific.

Рыбачить трое мужчин отправились второго апреля с острова Ибай. Из-за неисправности единственного мотора в сильную бурю их лодка потеряла управление и легла в дрейф, пишет РИА Новости. Когда рыбаки не вернулись, начались поиски.

Их разыскивали военные США, береговая охрана и морской патруль Маршалловых островов. Обнаружить пропавших удалось утром 14 мая. Катер был замечен у берегов микронезийского острова Намолук. На борту находились только два рыбака, судьба третьего неизвестна.

Сейчас решается вопрос о возвращении мужчин на родину.