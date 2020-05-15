Двух рыбаков нашли в Микронезии после 42-дневного дрейфа в океане

Двое жителей Маршалловых островов провели 42 дня в Тихом океане, питаясь сырой рыбой и дождевой водой, передает новозеландское радио RNZ.

Рыбаки отправились на промысел от берегов острова Ибай еще 2 апреля, затем связь с ними прерывалась. Поиски рыбаков не дали результата. Морские течения и ветер полтора месяца носили по волнам их лодку, у которой отказал мотор. Ситуацию осложняло то обстоятельство, что на судне оказались минимальные запасы пищи. Их лодка еще бы долго дрейфовала в океане, если бы не прибилась к берегу микронезийского острова Намолук.

"Они были худыми и слабыми, как и следовало ожидать после 40 дней в море", - сказал министр здравоохранения Маршалловых островов Джек Ниденталь. По его словам, состояние моряков оценивается как стабильное.

Сейчас решается вопрос об их возвращении на родину.