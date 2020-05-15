Джонсон верит в перспективу заключения сделки о свободной торговле с ЕС

Лондон не теряет оптимизма в отношении перспектив заключения соглашения о свободной торговле с ЕС до конца года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, сторонам удастся найти компромисс, несмотря на отсутствие ощутимого прогресса на переговорах.

"Соединенное Королевство продолжит упорно работать над тем, чтобы заключить соглашение, премьер-министр выразил уверенность в том, что это по-прежнему возможно", - говорится в заявлении премьерской канцелярии по итогам телефонного разговора Джонсона с со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром.

Напомним, в конце декабря завершается переходный период после Brexit, в отсутствии соглашения Великобритании придется торговать с ЕС по условиям ВТО, что чревато серьезными экономическими потерями.