"Единая Россия" предложила меры по восстановлению доходов граждан

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев предложили меры по восстановлению занятости в России, а также доходов граждан и роста экономики. Одно из основных предложений для борьбы с безработицей - легализовать временную удаленную работу и ввести страхование от безработицы.

Как сообщили в пресс-службе фракции, меры направлены секретарю генсовета "единороссов" Андрею Турчаку - их предлагается включить в общенациональный план действий в сфере восстановления после пандемии коронавируса.

В целях снижения уровня безработицы депутаты предложили легализовать временную удаленную работу как новую форму занятости. Инициаторы считают, что необходимо сделать более гибкими уже имеющиеся в Трудовом кодексе нормы о постоянной работе.

Кроме того, следует урегулировать порядок взаимодействия работника и работодателя при дистанционной работе.

В частности, таким сотрудникам "надо дать право быть офлайн, он не должен быть в режиме постоянной связи с руководителем и коллегами", отметили депутаты.

Предлагается также максимальный переход на онлайн формат работы службы занятости. "Потерявший доход индивидуальный предприниматель или самозанятый должны иметь право на пособие по безработице без проведения процедур по закрытию своего бизнеса", - добавили депутаты.

Парламентарии, кроме того, намерены инициировать дискуссию о переходе на страхование от безработицы с соплатежами сторон трудовых отношений.

В числе предложений "единороссов" - перенос сроков введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых ее введение предусматривалось в 2020 году. Ведь нельзя допустить сбоев из-за последствий снижения деловой активности в период пандемии коронавирусной инфекции, объяснили разработчики.

Еще одна мера - ежеквартально регулировать цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших. Кроме того, в "лекарственном" блоке предложений - установление нулевой ставки НДС на импортируемые лекарственные препараты и фармакологические субстанции, а также нулевой таможенной пошлины на ввоз фармсубстанций.

Большинство предлагаемых мер должны быть приняты оперативно (июнь - август 2020 года), часть - в среднесрочной перспективе (до конца 2020 года), некоторые из них - в долгосрочной перспективе (до 2024 года).

Турчак ранее заявлял, что по итогам заседания рабочей группы партии по подготовке предложений в план конкретные меры будут сформированы и направлены президенту и в правительство.