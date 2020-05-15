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15.05.2020 15:16
Рубрика: Власть

"Единая Россия" предложила меры по восстановлению доходов граждан

Текст: Татьяна Замахина
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев предложили меры по восстановлению занятости в России, а также доходов граждан и роста экономики. Одно из основных предложений для борьбы с безработицей - легализовать временную удаленную работу и ввести страхование от безработицы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили в пресс-службе фракции, меры направлены секретарю генсовета "единороссов" Андрею Турчаку - их предлагается включить в общенациональный план действий в сфере восстановления после пандемии коронавируса.

В целях снижения уровня безработицы депутаты предложили легализовать временную удаленную работу как новую форму занятости. Инициаторы считают, что необходимо сделать более гибкими уже имеющиеся в Трудовом кодексе нормы о постоянной работе.

Кроме того, следует урегулировать порядок взаимодействия работника и работодателя при дистанционной работе.

В частности, таким сотрудникам "надо дать право быть офлайн, он не должен быть в режиме постоянной связи с руководителем и коллегами", отметили депутаты.

Фото: iStock
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Предлагается также максимальный переход на онлайн формат работы службы занятости. "Потерявший доход индивидуальный предприниматель или самозанятый должны иметь право на пособие по безработице без проведения процедур по закрытию своего бизнеса", - добавили депутаты.

Парламентарии, кроме того, намерены инициировать дискуссию о переходе на страхование от безработицы с соплатежами сторон трудовых отношений.

В числе предложений "единороссов" - перенос сроков введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых ее введение предусматривалось в 2020 году. Ведь нельзя допустить сбоев из-за последствий снижения деловой активности в период пандемии коронавирусной инфекции, объяснили разработчики.

Еще одна мера - ежеквартально регулировать цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших. Кроме того, в "лекарственном" блоке предложений - установление нулевой ставки НДС на импортируемые лекарственные препараты и фармакологические субстанции, а также нулевой таможенной пошлины на ввоз фармсубстанций.

Большинство предлагаемых мер должны быть приняты оперативно (июнь - август 2020 года), часть - в среднесрочной перспективе (до конца 2020 года), некоторые из них - в долгосрочной перспективе (до 2024 года).

Турчак ранее заявлял, что по итогам заседания рабочей группы партии по подготовке предложений в план конкретные меры будут сформированы и направлены президенту и в правительство.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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