ЕЭК расширяет переговоры о зонах свободной торговли

Создание зон свободной торговли, несмотря на внешние вызовы, связанные с пандемией коронавируса, остаются в реальной повестке дня Евразийского экономического союза. ЕЭК, в частности, продолжает вести переговоры о партнерском сотрудничестве с Египтом, Израилем и Индией, подтвердил 15 мая член коллегии по торговле Андрей Слепнев на международном форуме "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества", который проходил в режиме видеоконференции.

"Продолжается работа по Египту - а это ворота в Африку, с Израилем, где наша достаточно большая диаспора, и мы вплотную уже подходим к активной фазе переговоров с Индией, " - рассказал Слепнев, которого цитирует БЕЛТА.

Кроме того, по его словам, начато обсуждение возможности заключения соглашений о создании зон свободной торговли с другими государствами Африканского континента и Юго-Восточной Азии, а также со странами - соседями ЕАЭС.

Член коллегии полагает, что пришло время "серьезно пересмотреть подходы к аналогичным переговорам", отказаться от тривиальной поставки товаров через границу. Он убежден, что необходимо "активно действовать на поле инвестиций, услуг, в том числе цифровых ". Услуги здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, по мнению Слепнева, - это тоже товар, "которые мы можем продавать. Таким образом, условия этих переговоров надо расширять".