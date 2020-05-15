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Рубрика: В мире

Экс-глава дипломатии ЕС выдвинута на должность ректора престижного вуза

Текст: Александр Гасюк
Федерика Могерини. Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Федерика Могерини. Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Федерика Могерини. Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выдвинута на должность ректора Европейского колледжа (College of Europe), престижного вуза, являющегося основным постдипломным альма-матер для чиновников Евросоюза.

Фото: AFP
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Как сообщает издание Politico.eu, кандидатуру итальянки накануне поддержал ученый совет этой кузницы кадров ЕС, тем самым практически обеспечив ее окончательное утверждение администрацией колледжа в новой должности в июне.

Основанное в 1949 году при участии Уинстона Черчилля учебное заведение призвано давать элитное образование "для молодых руководителей ЕС", продвигать "дух солидарности и взаимопонимания между всеми европейскими странами" и "поддерживать ценности Европы", отмечается на сайте колледжа. Его основной кампус, в котором обучаются будущие евробюрократы, расположен в бельгийском городе Брюгге, а дополнительная учебная площадка в 1992 году создана в Польше.

Утверждение экс-шефа дипломатии ЕС не обошлось без громкого скандала в СМИ, связанного с обвинениями в покровительстве Могерини со стороны влиятельных лиц в Европейском союзе. Так, по имеющимся данным, активную протекцию бывшей руководительнице европейской дипломатии оказывал экс-глава Евросовета Херман ван Ромпей, а также другие политические тяжеловесы, работающие в Европейской комиссии в Брюсселе. Например, именно с подачи ван Ромпея кандидатура итальянки рассматривалась в полном отсутствии конкуренции со стороны более подготовленных в академическом плане претендентов на роль ректора, считают критики.

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По их мнению, отмеченные явные элементы фаворитизма при назначении Федерики Могерини на новую для нее руководящую должность с зарплатой 14 тысяч евро в месяц лишь усилят позиции евроскептиков, критикующих ЕС за отсутствие транспарентности в принятии управленческих решений.

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