Эксперты назвали новую "холодную войну" самым вероятным сценарием после пандемии

Сильное государство, национальный эгоизм, новая и непримиримая "холодная война" - таковы наиболее вероятные тренды глобального развития, которые будут задавать тон в посткоронавирусном мире. Такой прогноз звучит в докладе экспертов дискуссионного клуба "Валдай" с говорящим за себя названием "Не одичать в "осыпающемся мире". Его авторы предостерегают, что в таком случае усилия человечества будут направлены не столько на устойчивое развитие, сколько на постоянную минимизацию ущерба от возросших конкуренции и эгоизма. В тоже время, уверены они, коронавирус лишь обострил тенденции, которые наблюдались в мире задолго до его появления. Как сформулировал это директор по научной работе Фонда клуба Федор Лукьянов, мир "осыпался" под воздействием пандемии, но не из-за нее.

Государство в авторитете

Вопросом о том, каким будет постпандемийный мир сейчас задаются многие. Неопределенности здесь хватает, но авторы доклада считают, что с уверенностью можно говорить о закате эры либерального миропорядка, в рамках которого узкая группа стран претендовала на "единственно верный" набор ценностей и навязывала их другим. Кризис продемонстрировал: стрессоустойчивость и эффективность власти и общества не зависят от столь любимого на Западе деления на автократии и демократии, а скорее определяются культурой и традициями каждой страны. "Одной из основных категорий наступившего периода будет этический плюрализм - отсутствие "правильного" ценностного набора, которому должны следовать все", - подчеркивают эксперты.

На презентации доклада, в духе времени состоявшейся по видеоконференции, замглавы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что в таких условиях "конкуренция ценностей будет усиливаться". Но России есть, что предложить миру: это ее "самобытность, российский путь, приверженность защите собственного суверенитета, наше общественное единство".

А вот многие международные институты, увы, не оправдали надежд и ожиданий. В первую очередь речь о наиболее развитых интеграционных блоках, таких как Евросоюз и НАТО. "В шоковых условиях под вопросом оказалась солидарность в Европейском союзе. НАТО себя не проявила никак, хотя опыт Китая продемонстрировал, какую полезную роль могут сыграть военные", - отмечают авторы доклада. В лучшем случае сотрудничество удавалось наладить отдельным странам на двусторонней основе. Гуманитарные вопросы почти "исчезли с повестки дня" на международных площадках.

Видный американский политолог Томас Грэм, бывший помощником по России президента США Джорджа Буша-младшего, отметил, что в условиях пандемии никто не проявил себя настоящим лидером, а понятие "международного сообщества" выглядит мифом. "На саммите "Группы двадцати" было много риторики, но мало конкретных действий. ООН призвала к прекращению огня по всему миру, никто не услышал этих призывов. ВОЗ сделала все возможное, но теперь вовлечена в спор между США, Китаем и другими странами". Он считает, что миру "не хватает настоящих лидеров, которые помогли бы нам избежать катастроф", подобных тем, что были в XX веке.

Эксперты в один голос говорят об укреплении роли государства, подтвердившего, что только оно в кризисный период "способно действовать организованно и эффективно", обеспечивать своим гражданам безопасность и благосостояние. Между тем, как предостерег Грэм, во время кризиса "растет авторитет власти, ее стремление контролировать общество и экономику, и вряд ли государство легко откажется от этого после пандемии". Федор Лукьянов в этом контексте упомянул реплику знакомого из Канады, которого шокировала готовность обычно свободолюбивых соотечественников жертвовать свободами ради безопасности и здоровья.

Столкновение полюсов

Еще одним рефреном доклада стала мысль о том, что в условиях "осыпания" международных структур наиболее опасным, но и наиболее вероятным развитием событий является обострение конкуренции между Китаем и США до уровня биполярной конфронтации. Это означает, что в новой "холодной войне" многим придется делать выбор между двумя противостоящими лагерями.

Пессимизм авторов разделили не все участники презентации. По словам Сергея Рябкова, "нет уверенности, в том, что стоит так сильно выпячивать ситуацию с противостоянием Китай-США". В российском МИД видят будущее не в биполярности, а в полицентричности: "Несмотря на искушение простыми рецептами по принципу каждый за себя, человечество вряд ли может себе позволить действовать только так. Банальностью стало то, что сегодняшние угрозы невозможно решить в одиночку и COVID-19 только подтверждает этот вывод. Бороться с ним и с другими глобальными вызовами необходимо лишь на основе многостороннего взаимодействия". По словам дипломата, Россия открыта к взаимодействию со всеми, кто готов к этому, понимая, что "современный мир со всеми его сложностями и вызовами реально требует сотрудничества".

Альтернативный и более приемлемый вариант, который называют авторы доклада, это превращение Совета безопасности ООН в своего рода "мировое правительство" по вопросам войны и мира. Рябков согласился с этим тезисом, напомнив о предложении России провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ. "Для мира стало бы немалым благом, если бы лидеры "пятерки" переподтвердили приверженность общепризнанным нормам международного права и ооноцентричному миропорядку, наметили совместные меры, направленные на борьбу с пандемиями, на урегулирование региональных кризисов и конфликтов, на снижение глобальной военной опасности", - сказал замминистра.

В тоже время, дипломат признал, что пока пандемия "обострила идеологическое и информационное противостояние". В качестве примера он привел попытки Запада очернить оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь, назвав эти нападки "очередным проявлением русофобии и синофобии. Другим способом информационной борьбы стали попытки ряда стран найти "виновных", использовать тему коронавируса для сведения счетов с геополитическими конкурентами в обход международного права.

Речь, в том числе, о растущем списке претензий США к Китаю, которые навязывается и другим странам. Рябков подчеркнул, что нет "никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом".

Но, как предупредил программный директор "Валдая" Тимофей Бордачев, являющийся одним из соавторов доклада, весомой угрозой для эффективности ООН является как раз противостояние США и Китая - двух стран, "обладающих потенциалом для революционных изменений в мире", но со взаимоисключающим характером. По его мнению, если уж новой биполярности быть, то она будет куда менее деликатной, упорядоченной и подчиняющейся определенным правилам, чем "холодная война" между СССР и США. Дело в том, что последние взаимодействовали по относительно узкому спектру вопросов, "которые удавалось контролировать по "горячей линии". Китай и США гораздо более взаимосвязаны и взаимозависимы, а на фоне экономического кризиса будут остро соперничать за ресурсы. Такой расклад больше напоминает экспертам канун Первой мировой войны с ее империалистической конкуренцией.

От перерастания конкуренции Китая и США в "горячую" фазу пока спасает сдерживающий потенциал ядерного оружия, но и он, как указывают эксперты "Валдая", не безграничен. Особенно в условиях деградации международных механизмов контроля над вооружениями.

Между тем, как напомнил Сергей Рябков, Москва так и не получила от Вашингтона никаких сигналов о намерении продлить один из ключевых документов в этой сфере - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чей срок истекает в феврале 2020 года. Администрация Дональда Трампа явно не торопится, но, как считает Томас Грэм, если на ноябрьских президентских выборах в США победит демократ Джозеф Байден, он поддержит продление договора, ведь документ был подписан в его бытность вице-президентом.

Подсечка "великого карантина"

Пандемия стала грандиозным и беспрецедентным экономическим шоком. Как указывается в докладе, речь даже "не о цепочке последствий, как это было при известных кризисах, а о выключении почти всей системы", ее форматировании. Сергей Рябков констатировал, что коронавирус привел к глубокому спаду деловой активности, последствия которого можно будет оценить только в будущем. "Он сильно ударил по спросу, по глобальным производственным цепочкам, и вообще этот "великий карантин", несомненно, подсечет мировую экономику, хотя его проекция на конкретные страны и группировки, наверное, будет разной", - считает дипломат.

Государства предпринимают меры поддержки только на национальном уровне, исходя из своих интересов. Как ни прискорбно, но, несмотря общий для всех вызов, США не только не свернули санкции, но и анонсируют новые. Авторы доклада не исключают, что "по мере неизбежного усугубления экономического спада ситуация будет только обостряться". А потому они уверены, что экономический кризис показал необходимость создания новых глобальных механизмов для координации действий с целью поддержки системы мирового хозяйства. Например, взаимодействие региональных интеграционных структур при координирующей роли "Группы двадцати". Эксперты "Валдая" считают, что главным уроком кризиса должно стать "создание более сбалансированной и инклюзивной мировой экономической системы" на этой основе.