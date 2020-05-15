Финал сериала "Сверхъестественное" перенесен на осень

Одно из самых живучих жанровых телешоу - сериал "Сверхъестественное" - все-таки заходит на финишную прямую.

Ранее сообщалось, что финал программы, который должен был состояться 18 мая, из-за распространения новой коронавирусной инфекции сдвигается. Теперь стало известно куда - на сентябрь, передает Deadline. Опубликовав полный график показов шоу канала.

По словам президент The CW Марка Педовица, за два заключительных эпизода пятнадцатого сезона сериала они пока не брались, остальные пять еще не вышедших - в постпродакшн.

Плюс The CW объявили дату премьеры нового шоу в мире Супермена, сериала "Супермен и Лоис" - январь 2021-го.

Отмечено, что The CW стал первой крупной сетью, которая конкретизировала свои планы на времена после "возвращения к нормальной жизни".