Французский филиал IKEA будут судить за слежку за сотрудниками

Во Франции в ближайшее время стартует громкий судебный процесс в рамках предъявленных местному филиалу компании IKEA обвинений в незаконной слежке за своими сотрудниками и покупателями. В числе обвиняемых 15 человек, среди которых три бывших топ-менеджера французского представительства шведского мебельного гиганта и несколько экс-офицеров местной полиции, сообщил телеканал France24.

Это скандальное дело тянется с 2012 года. По данным следствия, французские правоохранители за взятки предоставили менеджерам компании IKEA незаконный доступ к служебной информации из закрытой полицейской базы данных STIC. В ней содержатся данные о миллионах преступлений, их жертв и даже имена свидетелей, отмечают СМИ.

Сведения, интересовавшие французское представительство IKEA, касались личной и банковской информации кандидатов на трудоустройство, а также действующих сотрудников, активно участвующих в работе профсоюзов. Кроме того, компания собирала компромат и на покупателей мебельных магазинов, вступивших в споры с IKEA. Уточняется, что всего во Франции шведская компания располагает 34 магазинами, в которых трудоустроены около 10 тысяч работников.

Как заявил прокурор Версаля, к настоящему времени собрано достаточно доказательств для начала судебного процесса. Точная дата первого заседания пока не объявлена. Впрочем, в самой оскандалившейся IKEA уже приняли упреждающие меры: уволили ряд дискредитировавших себя сотрудников, начали внутреннее расследование по фактам обвинений, а также выработали правила, которые помогут избежать повторения подобного скандала в будущем. В том, что он уже нанес серьезный ущерб репутации транснациональной мебельной компании сомневаться не приходится.