Глава Федерального казначейства рассказал о выплатах врачам

Регионы в основном осуществили стимулирующие выплаты врачам за работу с больными коронавирусной инфекцией за март-апрель, заявил глава Федерального казначейства Роман Артюхин. Медицинские учреждения перевели своим сотрудникам в общей сложности 6 миллиардов рублей.

Продолжается доначисление выплат с учетом последних разъяснений Министерства здравоохранения. "Вначале в ряде регионов начислялись выплаты исходя из почасовой оплаты. Сейчас - посменной оплаты", - пояснил Артюхин. Отдельные субъекты Федерации - Камчатский край, Иркутская и Орловская области - уже приступили к переводу денег за май.

Ряд регионов числятся среди отстающих. Это, по словам главы казначейства, Республика Дагестан, Пермский край, частично Псковская область, но они обещают сегодня все выплаты осуществить.