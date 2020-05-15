Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу "княжны"

Сотрудники национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в небольшом городке Сен-Вульбас обнаружили комплекс захоронений железного века, среди которых выделяется могила женщины, погребенной с украшениями.

Как сообщается на сайте Inrap, площадь раскопок составила около одного гектара. Найденный погребальный комплекс расположен на правом берегу реки Рона. Это место использовалось для похорон на протяжении нескольких столетий.

Так, был раскопан курган правильной круглой формы, рукотворно созданный, вероятно, в первой половине VIII века до н.э. Ученые предполагают, что он использовался для захоронения останков кремированных тел.

Наибольшее внимание привлекла гробница, расположенная рядом с этим курганом и датируемая концом V века до н.э. Она была прямоугольной. Это говорит о вариативности похоронных практик древности. В гробнице были найдены останки женщины, которая, вероятно, принадлежала к высшему сословию.

Она была похоронена в деревянном саркофаге, выдолбленном из ствола дерева. Этот гроб не сохранился но хорошо виден его отпечаток. Ширина захоронения составляла 1,1 метра, а длина - 2,85 метра. На дне были уложены обтесанные бревна, в пазы на которых и был плотно установлен саркофаг. Анализ микрочастиц, найденных в почве, показал, что он был изготовлен из дуба.

В гробнице было найдено множество ритуальных предметов, в частности керамическая посуда. Руку покойной украшал ценный браслет. Ее бедра охватывал роскошный пояс шириной около шести сантиметров, изготовленный из кожи и покрытый стеклянными бусинами различного цвета, которые чередовались с медными дисками. Пряжка также была изготовлена из медного сплава.

Женщина умерла в зрелом возрасте. Возможно, последующие исследования помогут установить причину ее смерти, а также происхождение. Ученые отмечают, что она была похоронена в роскошной одежде, на что указывают сохранившиеся металлические застежки.