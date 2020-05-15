Новости

В Сингапуре пилот из США осужден за нарушения правил карантина 18:46
На Сапун-горе в Севастополе запретят кататься на велосипедах и лошадях 18:37
Каршеринг готов ввести новый режим аренды в Москве 18:34
Под Калугой главврач уволился после скандала с доплатами за COVID-19 18:30
В ФРГ зафиксировано самое резкое снижение уровня ВВП с 2009 года 18:26
В Петербурге "заминировали" суд и больницы 18:25
Попова: Ситуация нормализуется при отсутствии новых случаев коронавируса 18:23
Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу "княжны" 18:23
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка "Фуд-сити" 18:21
Нижегородская область введет свои выплаты медикам за COVID-19 18:21
В США рухнули розничные продажи 18:17
Митрополит Амфилохий: Черногорские власти провоцируют гражданскую войну 18:08
Губернатор Петербурга проверил условия госпиталя в "Ленэкспо" 18:07
В Архангельске археологи нашли остатки строений на месте монастыря 18:07
Правила возврата денег за отмененные туры в Турцию не изменились 17:46
Россияне стали меньше пользоваться цифровыми сервисами после праздников 17:44
В Калининградской области приморские города закроют на выходные 17:40
Куба ответно обвинила США в отказе сотрудничества в борьбе с терроризмом 17:38
Игорь Озар назначен и.о. гендиректора РКК "Энергия" 17:38
Жалобы кузбасских медиков проверят следователи 17:38
В РФ создан запас защитных перчаток на 90 дней 17:37
На Кубани задержали членов религиозной экстремистской организации 17:32
Минкомсвязь расширила список банков для авторизации на госуслугах 17:24
Добровольцев вылечили от COVID-19 с помощью препарата от гепатита 17:22
Врачи рассказали о риске заражения коронавирусом от случайного прохожего 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Московское метро отмечает 85-летие
Московское метро отмечает 85-летие
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
15.05.2020 18:23
Рубрика: Общество

Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу "княжны"

Текст: Денис Передельский
Фото: Jean-Michel Treffort, Inrap Фото: Jean-Michel Treffort, Inrap
Фото: Jean-Michel Treffort, Inrap

Сотрудники национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в небольшом городке Сен-Вульбас обнаружили комплекс захоронений железного века, среди которых выделяется могила женщины, погребенной с украшениями.

Как сообщается на сайте Inrap, площадь раскопок составила около одного гектара. Найденный погребальный комплекс расположен на правом берегу реки Рона. Это место использовалось для похорон на протяжении нескольких столетий.

Фото: University of Aberdeen
Видео: Крупнейший город пиктов обнаружен в горах Британии

Так, был раскопан курган правильной круглой формы, рукотворно созданный, вероятно, в первой половине VIII века до н.э. Ученые предполагают, что он использовался для захоронения останков кремированных тел.

Наибольшее внимание привлекла гробница, расположенная рядом с этим курганом и датируемая концом V века до н.э. Она была прямоугольной. Это говорит о вариативности похоронных практик древности. В гробнице были найдены останки женщины, которая, вероятно, принадлежала к высшему сословию.

Она была похоронена в деревянном саркофаге, выдолбленном из ствола дерева. Этот гроб не сохранился но хорошо виден его отпечаток. Ширина захоронения составляла 1,1 метра, а длина - 2,85 метра. На дне были уложены обтесанные бревна, в пазы на которых и был плотно установлен саркофаг. Анализ микрочастиц, найденных в почве, показал, что он был изготовлен из дуба.

В гробнице было найдено множество ритуальных предметов, в частности керамическая посуда. Руку покойной украшал ценный браслет. Ее бедра охватывал роскошный пояс шириной около шести сантиметров, изготовленный из кожи и покрытый стеклянными бусинами различного цвета, которые чередовались с медными дисками. Пряжка также была изготовлена из медного сплава.

Женщина умерла в зрелом возрасте. Возможно, последующие исследования помогут установить причину ее смерти, а также происхождение. Ученые отмечают, что она была похоронена в роскошной одежде, на что указывают сохранившиеся металлические застежки.

Ученые: Древнейший храм возвели по технологии, опередившей свое время
Японские археологи объявили об "открытии столетия"
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указал доукомплектовать койки аппаратами ИВЛ
Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии
СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ