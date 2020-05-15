Группа РОСНАНО включилась в борьбу с коронавирусной инфекцией

Пандемия коронавируса так или иначе затронула жизнь каждого гражданина. За считанные недели общество научилось взаимодействовать, жить и работать по новым правилам. И хотя еще рано делать выводы, вряд ли кто-то возьмется отрицать, что именно скорость принятия решений, а также оперативность их распространения среди населения во многом повлияли на то, что развитие пандемии не пошло по лавинообразному сценарию. Все это стало возможным, в частности, благодаря технологиям "умного города", которые вовремя смогли перенастроиться под новую систему задач. Тем более, что таких задач пришлось решать сразу немало. Это и задачи по модификации системы оповещения, и по внедрению систем контроля и мониторинга, и, конечно же, по созданию и оперативному применению технологий, непосредственно связанных с медициной и здравоохранением.

Так, наблюдая за данными пациентов с коронавирусной инфекцией, российские ученые предположили, что избежать тяжелых проявлений болезни можно за счет мониторинга состояния свертывающей системы крови. По собранным данным, вирус провоцировал у ряда пациентов множественное образование тромбов в сосудах, что в свою очередь приводило к тяжелым последствиям для легких и могло закончится смертью. Чтобы подтвердить эту гипотезу и найти эффективную схему ранней коррекции системы гемостаза, было решено провести соответствующие клинические исследования. Ученые предполагают, что своевременное выявления изменений и контролируемое назначение корректирующих избыточное свёртывание крови препаратов позволит избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Группа РОСНАНО выделила 4 млн рублей Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов (НАЭПИД) на поддержку клинического исследования, направленного на изучение состояния системы свертывания крови у пациентов с COVID-19. Средства, выделенные компанией РОСНАНО на поддержку исследования будут, в частности, направлены на обеспечение добровольцев, непосредственно участвующих в исследовании, средствами индивидуальной защиты, компенсацию их расходов на проживание в режиме изоляции и перемещение на клинические площадки, а также соблюдение других необходимых мер персональной и общественной безопасности.

Портфельная компания РОСНАНО "ГемаКор", разработавшая диагностический тест Тромбодинамика (высокоточный метод диагностики нарушений свертывающей системы крови), уже включилась в борьбу с коронавирусной инфекцией и поставляет оборудование для клинического исследования. Организаторами этого исследования выступают Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, Кафедра онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Так же в исследовании участвует несколько крупных столичных медицинских учреждений, ориентированных на лечение пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Это Больница РАН в Троицке, ГКБ № 40, ГКБ им. В.В. Виноградова, ГКБ им. И.В. Давыдовского и другие.

Исследование должно показать, приводит ли гиперкоагуляция к ухудшению состояния больных вплоть до развития критических последствий, и определить эффективную схему коррекции избыточного свёртывания крови при COVID-19. Тест Тромбодинамика - один из немногих лабораторных методов, который позволяет с высокой чувствительностью выявить нарушения свертываемости крови и помочь врачу в оценке эффективности проводимого лечения антикоагулянтами.

Кроме того, тест Тромбодинамика показывает риски уже на ранних стадиях заболевания - до того, как у пациента появятся симптомы осложнения болезни. Это позволит врачам начать своевременное и адекватное лечение, сократить количество "тяжелых" больных и уменьшить смертность от осложнений.

Исследование планируется завершить до конца мая 2020 года. В случае положительных результатов, тест Тромбодинамика будет внедрен в региональные системы здравоохранения для диагностики системы гемостаза у пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Поиск эффективного способа предотвратить тяжелые последствия коронавирусной инфекции - сверхактуальная задача для здравоохранения, - уверен Председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. - Мы гордимся, что высокоточная диагностика от "ГемаКор" применяется в рамках важного клинического исследования по изучению свертывания крови и может помочь в лечении этого опасного недуга. Оперативно развернуть исследование было бы невозможно, если бы не десятки добровольцев, которые пришли на помощь в лаборатории московских медучреждений, покинув ради этого на несколько недель свои дома. Среди них молодые медики, биологи и химики, и мы посчитали своим долгом помочь в организации максимально безопасных условий для работы с потенциально опасным материалом, кровью пациентов с COVID-19".

3D-печатные визоры Группы компаний "ТехноСпарк". Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк"

Защитить тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, а именно врачей, непосредственно взаимодействующих с пациентами, задача, которая требует принятия оперативных мер. В апреле этого года два наноцентра Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО - Северо-Западный центр трансфера технологий (СЗЦТТ) и Группа компаний "ТехноСпарк" оперативно развернули производство защитных лицевых экранов - визоров с 3D-печатными компонентами. За счет 3D-печатных частей обеспечивается надежность конструкции, удобное прилегание визоров к голове, точность регулировки размера, снижение веса по сравнению с другими аналогами. Лицевые экраны сделаны из прочного пластика, являются многоразовыми, легко дезинфицируются. Визоры помогают защитить глаза, дыхательные пути и кожу от прямого попадания различных мелких частиц и вирусов, предупреждают от непроизвольного прикосновения руками к лицу. Это заметно снижает вероятность заражения инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом.

За последние две недели "ТехноСпарк" и СЗЦТТ изготовили и безвозмездно передали врачам Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже почти 4 тысячи защитных лицевых экранов. Мощности компании "ТехноСпарк" и СЗЦТТ способны обеспечить выпуск 30 тысяч лицевых экранов в месяц.

"В эти дни, когда наши врачи работают в эпидемиологических условиях под многократно увеличенной нагрузкой, когда на счету каждый сотрудник, мы благодарны за получение дополнительных средств индивидуальной защиты, - говорит главный врач Павловской больницы, второго по величине медицинского учреждения столицы, профилированного на работу с больными коронавирусной инфекцией Георгий Мелконян. - Сейчас, в период эпидемии, становится особенно востребованной 3D-печать для медицины. Именно такие технологии позволяют быстро получить необходимые защитные средства для сотрудников и внедрить новые протоколы безопасности. Полученные от "ТехноСпарка" многоразовые 3D-печатные лицевые экраны станут для наших докторов надежной защитой".

3D-печатный дверной коготь. Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк"

Инженеры стартапа CML AT Medical из Северо-Западного нанотехнологического центра Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО также не остались в стороне от борьбы с коронавирусной инфекцией. Компания начала производство 3D-печатных "дверных когтей" - устройства, позволяющего открывать двери, пользоваться кнопками и сенсорными экранами в общественных местах без непосредственного соприкосновения с кожей рук. Пользование таким гаджетом позволит снизить вероятность контактной передачи через поверхности коронавируса COVID-19. Приспособление удобно прикрепить к ремню или медицинскому костюму.

Разработчиком "дверного когтя" (Door claw) стал инженер Джереми Хейт из компании Vestas - одного из крупнейших в мире производителей ветроэнергетических установок и партнера Группы РОСНАНО по развитию ветроэнергетики в России. Вот, что Джереми Хейт сказал по этому поводу: "Даже если это помешает одному человеку подхватить COVID-19 и отнести его домой к своей семье, это будет иметь огромное значение".

Специалисты CML AT Medical адаптировали модель Vestas для имеющегося парка принтеров и напечатали "когти", которые уже переданы для использования в компаниях Северо-Западного наноцентра, Группы "ТехноСпарк" и другим партнерам. Файлы 3D-дизайна доступны для скачивания и свободного использования. После регистрации на сайте компании CML AT Medical придут ссылки с рекомендациями по настройке параметров печати в зависимости от принтеров.

Передача защитных лицевых экранов Группой компаний «ТехноСпарк» Павловской больнице (ГКБ №4). Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк"

3D-модель "когтя" доступна для участников движения #3Dврачам, объединившего владельцев 3D-принтеров. В рамках этого движения волонтеры также собирают заявки на дефицитные комплектующие от медиков, борющихся с коронавирусом, и отправляют их ближайшему владельцу 3D-принтера, участвующему в акции. К движению #3Dврачам присоединились Северо-Западный центр трансфера технологий (СЗЦТТ) и Группа компаний "ТехноСпарк". В апреле два наноцентра передали 300 кг пластика PrintProduct участникам этого проекта для 3D-печати дефицитных одноразовых комплектующих масок и других изделий, используемых медицинскими работниками в борьбе с COVID-19. В частности, этого материала достаточно для изготовления около 5000 переходников для защитных масок или креплений лицевых щитков.

"В борьбе с коронавирусом Группа РОСНАНО готова задействовать мощности своих высокотехнологичных производств не только для выпуска собственной продукции, но и для ускорения реализации других проектов, появляющихся на рынке, - заверил генеральный директор группы компаний "ТехноСпарк" Денис Ковалевич.