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15.05.2020 16:36
Рубрика: Культура

Японские археологи объявили об "открытии столетия"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии археологи при проведении раскопок на территории Императорского дворца обнаружили остатки каменной стены XVI века и позолоченную черепицу, доказывающую, что это сооружение было возведено легендарным военачальником Тойотоми Хидэеси. Эту находку местные ученые расценили как величайшее открытие в Японии этого столетия.

Об открытии со ссылкой на заявление Института археологических исследований города Киото сообщило издание The Asahi Shimbun. В письменных источниках упоминается замок, построенный в этом городе военачальником Тойотоми Хидэеси (1537-1598 гг.).

Фото: Gil Haklay/AFTAU
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Этот полководец считается одним из объединителей Японии. Он был одним из трех дворян, которые положили конец феодальной раздробленности страны и привели ее к системе единого управления. Кстати, Хидэеси занимал пост "канпаку" - это был титул главного советника императора.

Остатки крепостной стены и рва были найдены на территории нынешнего Императорского дворца в Киото. Считается, что замок был построен за год до смерти Хидэеси. В дневниках придворных дворян того времени он упоминается просто как дворец Хидэеси, без официального названия.

До последнего времени ученые точно не знали, каким был этот замок, да и замок ли это был вообще. Дошедший до наших времен Императорский дворец был построен позже, причем за свою историю он несколько раз перестраивался, в том числе после пожаров.

Находка крепостной стены доказала, что замок существовал. Он располагался в юго-восточной части современного Императорского дворца и занимал площадь около 32 га. Хидэеси проживал там, когда его сын и преемник Хидейори получил придворное звание "канпаку". Вдова полководца, женщина по имени Кита-но-Мандокоро, также проживала там после смерти мужа.

Возможно, это и положило начало традиции - в Императорском дворце в Киото правители жили после своего отречения. Что касается найденной стены, то она ориентирована в направлении север-юг. Сохранился участок длиной около восьми метров. Высота стены в разных местах составляет 1-1,6 метра, она сложена из трех-четырех слоев камней. Но ученые считают, что верхняя часть со временем разрушилась. Изначально высота крепостной стены составляла около 2,4 метра.

Фото: Kobi Harati / City of David
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Каменные блоки были тщательно подогнаны друг к другу. К стене примыкал ров глубиной 2,4 метра и шириной не менее трех метров. При раскопках археологи нашли позолоченные черепицы, на которых был изображен фамильный герб семьи Тойотоми. Это и позволило идентифицировать личность хозяина замка.

"Это величайшее открытие этого столетия, связанное с раскопками японских замков, - считает Хитоси Накаи, профессор Университета Сига. - Исторические упоминания привели большинство экспертов к мысли о том, что этот замок был всего лишь резиденцией, окруженной стеной. Но обнаружение остатков стены, а также позолоченных черепиц указывает на то, что там стояло великолепное здание. Вероятно, Хидэеси построил его для того, чтобы Хидейори сменил его на посту "канпаку".

По мнению другого исследователя, почетного руководителя научно-исследовательского института Соитиро Китагаки, замок Хидэеси не случайно располагался очень близко к Императорскому дворцу. Военачальник явно осознавал важность строительства сооружения, достойного восхищения придворных дворян и просто ценителей красоты.

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