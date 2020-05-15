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15.05.2020 17:38
Рубрика: Общество

Игорь Озар назначен и.о. гендиректора РКК "Энергия"

Исполняющим обязанности гендиректора РКК "Энергия" назначен Игорь Озар. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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По словам Дмитрия Рогозина, под руководством Озара созданы лучшие в мире боевые самолеты - Су-35 и Су-57. Главной его задачей на новом посту станет продолжение интеграции предприятий ракетно-космической промышленности страны, завершение разработки и проведение испытаний нового космического корабля "Орел", а также создание сверхтяжелой ракеты и разработка облика следующей российской орбитальной станции.

Николай Севастьянов, который занимал его пост гендиректора, уйдет на должность советника генерального директора Роскосмоса.

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