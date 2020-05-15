Испания до 15 июня будет пускать к себе только европейцев

Испания восстановила авиасообщение с другими странами. Однако в течение ближайшего месяца, до 15 июня, пиренейское королевство будет пускать на свою территорию только граждан ЕС. Об этого говорится в указе, опубликованном сегодня в Официальном вестнике Испании.

В то же время контроль на сухопутных и морских границах будет осуществляться как минимум до 24 мая, до этого дня в Испании пока продлен режим чрезвычайного положения.

С сегодняшнего дня в пиренейском королевстве также вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну путешественников. 14 дней они обязаны будут провести в изоляции либо на дому, либо в гостинице. Выходить на улицу разрешено только за продуктами лекарствами, для посещения медцентра или в форс-мажорных обстоятельствах. При этом человек всюду обязан носить маску.

Исключение сделано для медработников, прибывающих из-за границы, водителей фур с различными грузами, дипперсонала. Эти лица Испания пускала к себе даже тогда, когда были закрыты границы.

Карантин для прибывающих будет действовать до тех пор, пока в стране сохраняется режим ЧП. То есть пока до 24 мая, в настоящее время нет никакой информации, собирается ли правительство поставить на голосование в парламенте вопрос об очередном его продлении.

Кстати, пока разрешены только деловые поездки, туристов Испания временно не принимает. Эта мера уже подверглась критике со стороны туристического сектора, отмечает El Mundo. По их словам, она вынуждает иностранцев выбирать другие места для летнего отдыха.

Стоит отметить, что Испания в прошлом году приняла свыше 80 миллионов туристов из разных стран. Большинство отдыхающих традиционного приезжают из Великобритании и Германии, но в последние годы их поток начал снижаться, в то же время все больше интереса к пиренейскому королевству проявляли граждане стран, не в ходящих в ЕС, а также из США и Азии.