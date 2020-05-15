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15.05.2020 16:21
Рубрика: Экономика

Исследование: Женщинам принадлежит треть мирового богатства

Текст: Константин Волков
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Женщинам во всем мире принадлежит 32 процента мирового капитала (70 триллионов долларов), причем их состояние растет быстрее, чем богатство мужчин. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consalting Group (BCG) "Women in Wealth".

Согласно данным исследования, каждый год совокупное состояние женщин в мире увеличивается на пять триллионов долларов, и ожидается, что в будущем они станут богатеть еще быстрее, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией.

Фото: AP Photo/John Locher
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По регионам богатство женщин распределяется следующим образом: в Северной Америке женщины владеют 37 процентами капитала. В Тихоокеанском регионе - 33 процентами (в первую очередь в Австралии и Новой Зеландии). В Азии - 32 процентами (исключая Японию). В Европе - 31 процентом.

Предполагается, что женщины в Азии станут богатеть быстрее всех и к 2023 году выйдут на второе место в мире, уступая только Северной Америке. Правда, Япония стоит в этом плане особняком из-за национальных особенностей (меньшее участие в бизнесе, заботы о домашнем хозяйстве). Японские женщины владеют лишь 16,6 процентами японского капитала. Однако в ближайшем будущем их доля, говорится в исследовании, должна возрасти.

Что касается россиянок, то их капитал составляет 320 миллиардов долларов - не так уж много по мировым меркам. Но зато прирост богатства у наших соотечественниц идет быстрее общемирового - 8,9 процента в год против среднемировых 6,1 процента (данные на 2016-2019 годы).

Экономика Бизнес

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