Кабмин выделит 6 млрд на кредитную программу поддержки занятости

Около 6 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство направит из своего резервного фонда для запуска новой льготной кредитной программы помощи бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

По поручению президента, механизм поддержки занятости должен заработать с 1 июня.

- Наша задача помочь работодателям сохранить не менее 90 процентов коллектива, и в этом случае они смогут не возвращать основой долг и проценты по кредиту, - напомнил он на совещании по социально-экономическим вопросам одно из условий программы.