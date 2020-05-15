Как "Пятерочка" поддерживает старшее поколение

Полные полки в магазинах - не только символ сиюминутной "сытости" и благополучия региона. Наличие продуктов имеет важнейшее социальное значение, вселяя в людей, особенно старшего поколения, пережившего голод военного и послевоенного времени, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. И наоборот, исчезновение с полки любого товара моментально приводит к ажиотажу и взрывному спросу на него, граничащему с паникой.

Вспомнить хотя бы недавний бум с гречкой и туалетной бумагой: сейчас это кажется смешным, но еще несколько недель назад многим россиянам было не до смеха. Чуть позже ситуация повторилась с лимонами, чесноком и имбирем. Особенно поразил чрезмерный спрос на имбирь - продукт, безусловно, полезный, но в широких кругах россиян не слишком популярный. Сейчас, когда цепочки снабжения снова заработали как часы, нет ажиотажа, нет дефицита, полки ломятся, народ успокоился.

При этом в корне неверно считать, что в нынешней ситуации, когда работа части предприятий остановлена, торговля пирует. "Позабыв о конкуренции, торговые сети договорились не повышать торговые наценки на ряд опорных товаров: крупу, муку, макароны, растительное масло и т.д, - отмечает председатель совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. - Временно не будут применяться санкции к поставщикам за возможный срыв сроков доставки. Также они передают ключевые продукты в фонд продовольствия "Русь" для последующего распределения среди социально незащищенных слоев населения".

Дополнительные инвестиции и усилия требуются и чтобы обеспечить безопасность торговых залов. Ведь сейчас чаще обычного происходит санитарная обработка, были закуплены и установлены бактерицидные облучатели и санитайзеры, а для защиты сотрудников приобретаются средства индивидуальной защиты.

Мало того, сейчас торговля - один из самых надежных работодателей, поскольку ограничения из-за пандемии коронавируса не затрагивают продуктовые магазины.

Так, сеть "Пятёрочка" еще в конце марта объявила дополнительный набор сотрудников на ряд вакансий (например, администратор магазина, продавец-кассир, оператор склада, водитель погрузчика и т.д.) с обучением этим специальностям. Для тех, кто сейчас потерял работу, такая инициатива становится действительно "палочкой-выручалочкой".

Торговые сети сейчас активно работают над тем, чтобы предложить для покупателей наиболее удобные сервисы в сложившейся ситуации.

Так, "Пятерочка" ускорила развитие сервиса экспресс-доставки, и теперь заказ продуктов из магазинов "Пятёрочка" с помощью мобильного приложения уже доступен в столице во всех районах внутри МКАД и в часть территорий за ее пределами. Услуга также уже появилась в Санкт-Петербурге и Казани. В планах - дальнейшее расширение и выход в другие регионы.

Важно, что цены на продукты в мобильном приложении не отличаются от тех, что действуют в магазинах, и на товары действуют все скидки и специальные предложения. В целях безопасности оплатить заказ можно только банковской картой при его оформлении.

Курьеры доставки тоже тщательно следят за состоянием здоровья, регулярно замеряют температуру, соблюдают все необходимые меры безопасности - носят средства индивидуальной защиты, а пакет с продуктами передают бесконтактно, т.е. оставляют у двери. "Мы стремимся стать еще ближе и удобнее, запуская такой востребованный в нынешней ситуации сервис", - подчеркивает генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров.

А в начале апреля ритейлер присоединился к акции #МыВместе, инициаторами которой выступили Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и общественное движение "Волонтеры-медики". Ее задача - помочь тем, кто вынужден не покидать квартиру, организовать им доставку продуктов и лекарств, решение бытовых проблем.

Для столичных пенсионеров "Пятёрочка" запустила "горячую линию". Позвонив туда, можно оставить заявку на доставку продуктов или лекарств.

Волонтеры проекта приобретают необходимое и приносят пожилому человеку на дом вместе с чеком. Для реализации проекта в колл-центре торговой сети были выделены специальные сотрудники. Они занимаются приемом заявок и последующей обработкой заказов с уточнением списка продуктов и необходимых лекарств.

"В сегодняшней непростой ситуации мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается - пожилых людей, - подчеркнул Сергей Гончаров. - Уверен, что наш совместный с "Общероссийским народным фронтом" проект поможет нашим бабушкам и дедушкам преодолеть этот тяжелый период".

Совсем недавно торговая сеть и столичный Департамент труда и социальной защиты населения запустили совместный проект по организации бесплатной экспресс-доставки продуктовых заказов на дом для подопечных сети центров социального обслуживания (ЦСО) Москвы. Специальный промокод выдается всем социальным работникам сети ЦСО, чтобы они могли делать заказы для своих подопечных с доставкой домой. Социальные работники помогают многим из тех, кто не может самостоятельно выходить на улицу: пожилым людям, малоподвижным, семьям с детьми-инвалидами и ограниченными возможностями здоровья. Теперь соцработнику не нужно будет выходить ни в магазин, ни к подопечным домой (в тех случаях, когда жители могут самостоятельно получить доставку) - продукты доставят курьеры торговой сети.

К сожалению, сейчас трудно предсказать точно, когда эпидемия пойдет на спад и страна вернется к нормальному ритму жизни. В этой ситуации нам всем необходимо сохранять спокойствие и ни в коем случае не нарушать режим самоизоляции. Тем более, что с современными сервисами, которые сегодня доступны, это сделать несложно.